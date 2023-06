Soberano, Vitória passa fácil pelo Ituano no Barradão: 3x0

. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Segue o líder! Nenhum time tira o Vitória do topo da tabela na 10ª rodada da Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (2), o rubro-negro não apenas fez o dever de casa, como também uma boa apresentação diante de sua torcida e passou fácil pelo Ituano: 3x0.



O placar foi todo construído através da bola parada e assinado por Rodrigo Andrade, Santiago Tréllez e Camutanga. Com o resultado, o Leão somou 22 pontos e não pode ser alcançado por nenhum adversário até o fechamento da rodada. O Ituano segue sem conquistar pontos fora de casa e se manteve em 13º lugar, com 10.

Em casa, o técnico Léo Condé optou pelo retorno do esquema tático com apenas dois zagueiros. João Victor ficou como opção no banco e Wellington Nem foi mantido no onze inicial, só que atuou mais centralizado para que Osvaldo, de volta ao time após ser poupado, pudesse ocupar a ponta direita.

Foi a primeira vez que os dois veteranos foram escalados juntos nesta Série B. Se destacaram no jogo e foram decisivos diante do adversário paulista.

A partida marcou a estreia do uniforme número dois do Vitória. O traje todo branco homenageia os 150 anos do Elevador Lacerda, um dos principais cartões postais de Salvador.

O Vitória volta a jogar na terça-feira (6), às 19h, quando visita o Tombense, no estádio Soares de Azevedo. O Ituano também jogará fora de casa na 11ª rodada, na mesma data, só que às 21h30, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz.

A bola parada resolve

Dono das principais ações do primeiro tempo, o Vitória começou a colocar mais pressão no jogo a partir dos 26 minutos de bola rolando, quando Osvaldo cobrou escanteio e Jefferson Paulino não conseguiu fazer a defesa completa. Na sobra, Zeca chutou forte, mas a defesa desviou para fora.

Na sequência, Marcelo levou a melhor diante da marcação e tocou para Wellington Nem, que bateu de primeira e colocou a redonda na rede, só que pelo lado de fora. O gol estava sendo ensaiado e foi comemorado aos 30 minutos, com a assinatura de Rodrigo Andrade, em jogada bem típica do Vitória nesta Série B.

Osvaldo cobrou escanteio, Wagner Leonardo cabeceou, mas sem alcançar a meta e a bola sobrou para Rodrigo Andrade. O volante soltou o pé e fez a festa da galera na arquibancada: 1x0.

O Ituano tentou reagir e Lucas Arcanjo, confirmado no time após se recuperar de uma torção, evitou que o adversário igualasse o marcador com o chute no canto de Felipe Saraiva. O goleiro rubro-negro foi homenageado pela diretoria antes do jogo pelos 100 jogos profissionais com a camisa do Leão, completados na rodada anterior, no empate em 1x1 com o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Passado o susto, o Vitória voltou a se lançar no ataque, com Zé Hugo, que ficou cara a cara com Jefferson Paulino, mas chutou para fora. O rubro-negro não desistiu e conseguiu ampliar no lance seguinte, novamente em consequência de bola parada.

Aos 46 minutos, Osvaldo cobrou escanteio, dessa vez na cabeça de Camutanga, que também não conseguiu testar com eficiência. A bola sobrou para Tréllez e ele, livre na linha da pequena área, manda para o fundo da rede. A arbitragem em campo apontou impedimento, mas o VAR validou o gol: 2x0.

O Vitória teve a chance de construir um placar ainda mais tranquilo logo no comecinho do segundo tempo, mas o gol foi anulado. Aos cinco minutos, Osvaldo recebeu lançamento, invadiu a área e chutou para o gol. Ele estava em posição regular, mas Zé Hugo, que acompanhava o lance, estava impedido. O problema é que, apesar da finalização já estar definida, ele chutou a bola antes dela entrar por completo, o que invalidou o tento.

Pouco tempo depois, Zeca encontrou nova chance de ampliar. Quando Jefferson Paulino saiu mal do gol e entregou a bola nos pés dele, o capitão rubro-negro tentou acertar a meta antes do retorno do goleiro, mas mandou para fora.

O terceiro gol sairia mais uma vez através da bola parada. Aos 31 minutos, Wellington Nem cobrou falta na pequena área, Camutanga subiu seguro e, de cabeça, deu números finais ao jogo: 3x0. Antes do apito final, Osvaldo ainda carimbou o travessão.

Vitória 3x0 Ituano (Série B – 10ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca (Pablo Diogo), Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo (Felipe Vieira); Marco Antônio (Gegê), Rodrigo Andrade (Diego Fumaça) e Wellington Nem; Osvaldo, Santiago Tréllez e Zé Hugo (Railan). Técnico: Léo Condé.

Ituano: Jefferson Paulino, Iury (Aluisio), Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio (Richard); Marthã (José Carlos), Thiaguinho e Eduardo Person (Rafael Carvalheira); Felipe Saraiva (Felipe Fonseca), Paulo Victor e Hélio Borges. Técnico: Márcio Freitas.