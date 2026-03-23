ECONOMIA

13º do INSS antecipado: veja as datas de pagamento e quem recebe em 2026

Medida visa estimular o comércio e o setor de serviços em todo o país; mais de 33 milhões de beneficiários serão contemplados com o adiantamento das duas parcelas

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:04

ALÍVIO FINANCEIRO: A antecipação do 13º salário em 2026 beneficia milhões de segurados e garante um fôlego extra para o orçamento doméstico logo no início do ano Crédito: Agência Brasil

O pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será antecipado em 2026 e deve movimentar mais de R$70 bilhões na economia brasileira. A medida foi oficializada por decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União, segundo o Ministério da Previdência Social.

Ao todo, cerca de 35 milhões de beneficiários devem receber o abono antecipado, o que, de acordo com o Ministério da Previdência Social, deve estimular o consumo das famílias já no primeiro semestre, período normalmente mais fraco para a atividade econômica.

Entenda o cronograma de depósitos em 2026

Segundo o calendário divulgado pelo INSS, o 13º será pago em duas parcelas.

Primeira parcela: junto com o benefício de abril, entre 24 de abril e 8 de maio, equivalente a 50% do valor;

Segunda parcela: com os pagamentos de maio, entre 25 de maio e 8 de junho, podendo incluir descontos, como o Imposto de Renda, para quem se enquadra nas regras de tributação.

O INSS informou que as datas seguem o número final do benefício (NB), com prioridade para quem recebe até um salário mínimo.

Quem recebe os critérios para ter acesso ao abono anual antecipado

O abono é destinado a segurados que receberam benefícios previdenciários durante o ano-base 2026, que dão direito ao pagamento, como:

aposentadoria;

pensão por morte;

auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);

auxílio-acidente;

auxílio-reclusão.

O valor é proporcional ao período em que o benefício foi pago no ano.

Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da RMV (Renda Mensal Vitalícia) não têm direito ao 13º, conforme as regras atuais.

O impacto direto da antecipação no bolso das famílias brasileiras

O efeito do pagamento pode variar conforme o perfil financeiro dos beneficiários.

Segundo análises do próprio governo, famílias com mais dívidas tendem a usar o valor para reorganizar as finanças, enquanto outras podem direcionar o recurso para consumo ou planejamento ao longo do ano.

Fatores como inflação e confiança do consumidor também influenciam esse comportamento. Em cenários mais estáveis, o impacto sobre o consumo costuma ser maior; em contextos de incerteza, a prioridade é garantir segurança financeira.

Como acessar o extrato e as datas pelo Meu INSS

Os segurados podem verificar os valores e o calendário de pagamento por meio do aplicativo Meu INSS ou do site oficial do governo. Essas informações são disponibilizadas após o fechamento da folha mensal.

Além disso, dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 135, canal oficial de atendimento do instituto, que oferece orientação completa e segura sobre os benefícios.

Por que o governo optou pela injeção antecipada de R$ 70 bilhões

A antecipação do 13º vem sendo adotada nos últimos anos como estratégia para estimular a economia no primeiro semestre.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, a medida busca aumentar a circulação de renda em um período de menor atividade econômica.

Na prática, esse dinheiro extra costuma ser usado para despesas básicas, pagamento de contas e, em alguns casos, quitação de dívidas, o que gera efeitos indiretos no comércio, nos serviços e na arrecadação.

O que esperar após a maior injeção de recursos do INSS

De modo geral, a antecipação do 13º funciona como um reforço importante no orçamento de milhões de brasileiros e também como uma tentativa do governo de dar fôlego à economia logo no início do ano.