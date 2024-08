EMPREGO

5 dicas para negociar um aumento salarial

Veja como alguns cuidados são importantes para abordar esse assunto com o seu superior

Para muitos profissionais, receber um aumento salarial não só reflete o reconhecimento do esforço e da competência, mas também serve como um estímulo para manter e aprimorar o seu desempenho. Contudo, abordar essa questão com os superiores envolve uma negociação estratégica que leva em consideração tanto os próprios méritos quanto o contexto da empresa.

1. Faça uma pesquisa de mercado

Antes de abordar o chefe para negociar um aumento de salário , faça uma pesquisa sobre os trabalhos praticados no mercado para profissionais com seu nível de experiência e qualificações. Isso ajudará a embasar o seu pedido de aumento com dados concretos.