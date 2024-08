Edicase Brasil

5 dicas sobre o que não fazer depois de uma entrevista de emprego

Estas atitudes podem prejudicar as suas chances de aprovação no processo seletivo

A entrevista de emprego é uma etapa crucial no processo de seleção, pois é o momento em que o candidato tem a oportunidade de demonstrar suas habilidades, experiências e alinhamento com os valores e os objetivos da empresa. Contudo, após essa etapa, o profissional pode ficar ansioso ou nervoso à espera de uma resposta e, com isso, tomar algumas atitudes erradas. A seguir, veja quais são:

1. Não enviar um agradecimento

2. Fazer contato excessivo

3. Criticar a empresa ou os entrevistadores

Expressar insatisfação com a empresa ou com o processo de entrevista, seja nas redes sociais ou em conversas com outros profissionais, pode prejudicar sua reputação no mercado de trabalho. Manter uma postura profissional é essencial, mesmo se a entrevista não tiver ocorrido como esperado.