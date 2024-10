EMPREGO

5 profissões em alta no mercado financeiro

Estas carreiras inovadoras ganharam um grande espaço no mundo das finanças

A seguir, confira as profissões em alta nesse mercado tão importante:

1. Analista de investimentos

Responsável por avaliar e recomendar ações, fundos e títulos com base em análises técnicas. Esse profissional ajuda investidores a tomar decisões estratégicas e é requisitado por bancos, corretoras e gestores de recursos.

2. Especialista em finanças ESG

Com a crescente demanda por investimentos sustentáveis, tais especialistas avaliam empresas e projetos com base em critérios ambientais, sociais e de governança ( ESG ). É uma área estratégica para fundos de investimento e instituições preocupadas com impacto socioambiental.