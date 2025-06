INOVAÇÃO

Braskem e Ardent desenvolvem tecnologia para separar olefinas e parafinas

O sucesso do programa piloto dá seguimento à etapa de implementação comercial da tecnologia inovadora de membranas

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, juntamente com a Ardent, anunciam a conclusão bem-sucedida da etapa de desenvolvimento piloto de uma tecnologia inovadora de separação de olefinas e parafinas, marcando um avanço significativo na eficiência da produção de poliolefinas. >

“O programa piloto bem-sucedido demonstra o enorme potencial dessa tecnologia para revolucionar os processos de separação de olefinas e parafinas”, disse Bill Charlton, Diretor de Operações da Ardent e líder do projeto. “Estamos entusiasmados para avançar com a Braskem rumo à implementação comercial completa”, afirma.>

Diante dos resultados promissores, a Braskem confirmou sua intenção de implementar a tecnologia inovadora em suas instalações comerciais. E os trabalhos de engenharia e projeto já foram iniciados para a primeira instalação comercial. “Essa tecnologia representa um avanço significativo no nosso compromisso com soluções inovadoras e sustentáveis”, afirmou Gus Hutras, Diretor Global de Tecnologia de Processos da Braskem. “Os resultados positivos do piloto estão alinhados com nossa visão de transformar a indústria química e de plásticos por meio da inovação, ao mesmo tempo em que avançamos em direção à neutralidade de carbono. Estamos empolgados em levar essa tecnologia revolucionária à implementação comercial”, completa.>