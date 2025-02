EVENTO

Carnaval deve movimentar R$ 4,5 bilhões no comércio e turismo na Bahia, estima Fecomércio

Valor representa aumento de 10% em relação à igual período de 2024

O Carnaval da Bahia deve movimentar R$ 4,5 bilhões no comércio e turismo do estado, de acordo com estimativa da Fecomércio BA, baseada em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse valor significa um crescimento de 10% em relação à igual período do ano anterior, já descontada a inflação do período. O cálculo foi feito para o início de março, quando, de fato, acontecem os principais eventos do Carnaval no Estado. >