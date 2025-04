Abapa aposta em qualificação para impulsionar agronegócio baiano

CARREIRA E FUTURO

Da teoria para a prática, no curso de retroescavadeira Crédito: Divulgação/Abapa

Organizações como a Associação Baiana de Produtores de Algodão (Abapa) vêm contribuindo para preparar profissionais para os novos tempos do mercado de trabalho, qualificando pessoas e impulsionando a inovação no agronegócio baiano por meio de iniciativas como o Centro de Treinamento e Tecnologia.>

Criado em junho de 2010, por uma iniciativa conjunta da Abapa com a Concessionária de Máquinas Agrícolas Agrosul-JD, o CT tem como missão capacitar produtores e trabalhadores rurais em diversas áreas, qualificando-os tecnicamente no uso de tecnologias avançadas para aumentar a produtividade, reduzir custos e promover a sustentabilidade no agronegócio, especialmente no cultivo de algodão no oeste da Bahia.>

Em quase 15 anos de existência, mais de 100 mil pessoas já foram beneficiadas pelo CT, em mais de 70 mil horas de cursos e 5 mil atendimentos. Sua importância se deve à necessidade de modernização do campo, capacitação contínua, manutenção da competitividade regional e adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis, alinhadas às demandas do mercado global.>

Aula prática no curso de retroescavadeira Crédito: Divulgação/Abapa

Entre os diversos cursos profissionalizantes voltados às atividades essenciais da cotonicultura e do agronegócio em geral, oferecidos pela associação, estão as formações de Executor e Coordenador em Aviação Agrícola, Operação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas (tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pivôs), Tecnologia de Aplicação de Defensivos, Mecânica de Motores a Diesel e outros.>

Para a presidente da Abapa, Alessandra Zanotto Costa, mais que atender a uma demanda por mão-de-obra qualificada no agro, o CT tem uma função social importante, e por isso é uma prioridade da associação. >

O efeito multiplicador do conhecimento e da educação sobre as comunidades e a sociedade regional é imenso e reflete em desenvolvimento social, em qualidade de vida, além, é claro, em aumento de produtividade para o produtor. É um ciclo virtuoso que tem como base o tripé da sustentabilidade, social, ambiental e econômico Alessandra Zanotto Costa, Presidente da Abapa

Alessandra Zanotto Costa, presidente da Abapa Crédito: Divulgação/Abapa

As histórias de transformação de vidas, segundo Alessandra, se acumulam ano a ano. “É gratificante saber que estamos contribuindo para a melhoria de vida de milhares de pessoas ao passo em que também melhoramos processos e resultados em nossa atividade. Essa conexão é muito forte e nos motiva a seguir nesta direção”, afirma a presidente. >

"Para atender à rápida evolução tecnológica no campo, o Centro oferece treinamentos para que os trabalhadores aprendam a operar e manter equipamentos modernos e a utilizar novas ferramentas digitais, como o Power BI para análise de dados, tornando-os mais eficientes e adaptáveis. Embora a prioridade seja atender profissionais das fazendas associadas, muitos cursos são abertos à comunidade em geral, oferecendo oportunidades de qualificação para jovens e adultos da região que buscam ingressar ou aprimorar-se no setor agrícola", explicou Douglas Fernandes, gerente do Centro de Treinamento.>

Ainda segundo ele, o CT tem ajudado a mudar a percepção de muitas pessoas sobre o trabalho no campo. "O Centro de Treinamento desmistifica a imagem tradicional do trabalho rural, apresentando-o como uma área de oportunidades e desenvolvimento profissional altamente tecnológico. Hoje, pode-se afirmar com toda a franqueza: quem não estuda dificilmente terá espaço de trabalho no campo", destacou.>

Aula teórica no CT da Abapa Crédito: Divulgação/Abapa

As capacitações são ofertadas para profissionais das fazendas associadas e para a comunidade em geral, de forma gratuita. Os treinamentos estão alinhados às necessidades da cotonicultura e do agronegócio local, com forte foco em tecnologia e inovação. Além disso, o CT possui parcerias estratégicas com empresas e instituições, como o Sistema FIEB, garantindo proficiências indispensáveis ao setor.>

Nara Alves, de 27 anos, foi uma das alunas do espaço. Ela contou que a experiência foi um divisor de águas para sua carreira profissional. "Não tenho nem palavras para descrever, principalmente pela parte dos profissionais envolvidos no curso. São pessoas capacitadas, que tratam todos com respeito e atenção. Já realizei vários cursos no centro, incluindo pá carregadeira, retroescavadeira, trator agrícola, empilhadeira, e também estou fazendo o curso de técnico agrícola", afirmou.>

Os treinamentos acontecem tanto nas instalações do Centro de Treinamento, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, quanto nas fazendas associadas e na sede da Abapa, no Rosário. Para participar, os interessados devem acompanhar a agenda de cursos, disponível na página oficial da associação: https://abapa.com.br/categoria/agenda-centro-de-treinamento/.>

Para mais informações sobre inscrições, datas e requisitos específicos de cada curso, os interessados também podem entrar em contato pelos telefones (77) 9 9829-9092 e (77) 9 9944-7840. Em algumas ocasiões, as inscrições podem ser feitas diretamente na sede do Centro de Treinamento e Tecnologia, localizado junto ao Complexo do Bahia Farm Show, também em Luís Eduardo Magalhães.>

Conhecendo o Agro

Outra importante iniciativa da Abapa nesse cenário foi a criação, em 2019, do projeto Conhecendo o Agro, que tem como objetivo aproximar estudantes e professores da realidade do agronegócio, especialmente da cultura do algodão no oeste da Bahia. O programa busca transformar a educação em uma ferramenta de conexão entre a escola e o setor, proporcionando aos educadores e alunos uma compreensão mais ampla e aprofundada do papel desempenhado pelo agronegócio na economia e na sociedade.>

"Este é um programa prioritário da Abapa e se alinha não só às nossas políticas de responsabilidade social da entidade, como à nossa visão de futuro. Queremos ajudar a estas crianças e jovens a entender o lugar que eles vivem e o seu papel neste contexto. No Oeste da Bahia, isso passa, necessariamente, por conhecer o agro, que é o motor do desenvolvimento regional. É difícil acreditar, mas muitos estudantes não compreendem a relação entre o que comem ou vestem e a atividade agrícola, nem que, mesmo que indiretamente, fazem parte da cadeia produtiva, ainda que como consumidores”, explica Alessandra Zanotto Costa.>

Por meio do acesso a informações atualizadas, recursos didáticos e experiências práticas — como visitas técnicas ao Laboratório de Análise de Fibras, ao Centro de Treinamento e Tecnologia da Abapa, às fazendas e agroindústrias locais — o programa visa enriquecer o currículo escolar e inspirar futuras gerações de profissionais e líderes no setor, detalhou.>

Uma série de atividades é oferecida para professores e estudantes, com foco em uma abordagem prática, interdisciplinar e inovadora. Um dos principais diferenciais é o conteúdo exclusivo, aplicado segundo uma metodologia especialmente desenvolvida, trabalhado por meio de capacitações, workshops e outras ferramentas pedagógicas.>

"Os professores recebem uma formação pedagógica para aplicar esse conteúdo de forma transversal e interdisciplinar, potencializando a didática convencional em sala de aula. Além disso, o programa disponibiliza um material de apoio rico e completo, como o Guia do Professor, que traz sugestões de atividades interdisciplinares prontas para serem aplicadas nas aulas", acrescentou.>

Escolas públicas e privadas estão envolvidas no programa, com destaque para a participação de instituições públicas, que muitas vezes não dispõem do apoio e dos recursos necessários à implementação dessas metodologias.>

A seleção das escolas participantes é aberta e feita por adesão voluntária, com o apoio da Secretaria de Educação de cada município, mediante a estruturação de um Termo de Cooperação entre as partes. O contato inicial acontece entre nossa equipe pedagógica e as secretarias de educação, que atuam como ponte direta entre as escolas, professores e alunos, sendo indispensáveis ao planejamento, já que cada município possui características distintas.>

Para Doralice Ribeiro, coordenadora da Escola Municipal Pompílio da Silva Mendes, na cidade baiana de Formosa do Rio Preto, os ensinamentos do programa foram fundamentais para o desenvolvimento dos estudantes. "O Programa Conhecendo o Agro veio a somar de forma muito positiva e relevante na vida dos nossos alunos da Escola Municipal Pompílio da Silva Mendes. Os conhecimentos disseminados têm contribuído para desenvolver habilidades e aprendizagens que serão úteis e necessárias em suas vidas pessoais e profissionais", declarou.>

Desde sua criação, cerca de 128 mil estudantes, 3 mil professores e 265 escolas foram alcançados pelo Conhecendo o Agro, em mais de 800 eventos e atendimentos. Para 2025, a previsão é que o programa passe a atender novos municípios, ampliando ainda mais o alcance e o impacto das ações desenvolvidas.>

"É importante destacar que, por meio dessas ações, não só os alunos são alcançados, mas também seus familiares. Em conjunto com nosso Centro de Treinamento e Tecnologia, levamos diversos cursos de capacitação profissional a estas localidades, permitindo o acesso a melhores oportunidades de trabalho e maior renda", finalizou o representante da Abapa.>