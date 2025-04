CARREIRA E FUTURO

Novo mapa do trabalho: estratégias para se adaptar a um mundo em transformação

Avanços tecnológicos e mudanças comportamentais impulsionam uma revolução no mercado, exigindo preparo e flexibilidade

Automação, inteligência artificial, transição verde e novas exigências sociais estão modificando a forma como o mundo trabalha. Em um contexto de profundas transformações, o CORREIO traça neste especial as principais rotas do novo mapa do trabalho, com três recortes complementares: as tendências globais, as mudanças no campo e os impactos da tecnologia nesse cenário. Mais do que antecipar alguns comportamentos do futuro, o objetivo é oferecer uma bússola para quem busca se reposicionar, empreender ou iniciar uma carreira com mais segurança.>