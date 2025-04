CARREIRA E FUTURO

Iniciativa da Wilson Sons inspira próxima geração de profissionais

Projeto Portas Abertas conecta estudantes ao universo da logística portuária e revela oportunidades de carreira no setor

G Gabriela Araújo

Publicado em 30 de abril de 2025 às 06:00 - Atualizado em 34 minutos

O Portas Abertas começou em 2017 e, até o momento, já recebeu mais de 850 estudantes Crédito: divulgação

Além de movimentar cargas, a Wilson Sons, operadora integrada de logística portuária e marítima brasileira, tem se destacado na preparação de profissionais para o mercado de trabalho do futuro. Por meio do Projeto Portas Abertas, desenvolvido pelo Tecon Salvador — unidade de negócios da companhia — a empresa busca aproximar a comunidade do porto, recebendo estudantes de cursos técnicos e superiores de todo o Brasil, e promovendo palestras e conteúdos alinhados aos projetos pedagógicos das instituições participantes.>

Durante as visitas técnicas, alunos e docentes têm a oportunidade de vivenciar o ambiente de um terminal portuário e conhecer de perto os processos operacionais do Tecon, que conecta a região Nordeste do Brasil aos EUA, Europa e Ásia, com serviços regulares diretos. Além disso, eles interagem com profissionais de diversas áreas, como administração, logística, direito, engenharias e planejamento, o que proporciona uma visão ampla e integrada do setor.>

A experiência contribui para ampliar a compreensão sobre a cadeia de suprimentos e a dinâmica do mercado marítimo portuário, despertando o interesse de novos talentos e oferecendo uma perspectiva concreta sobre as diversas possibilidades de carreira no segmento.>

Desireé Nunes, especialista de Recursos Humanos no Tecon Salvador, contou que iniciativas como o Portas Abertas são fundamentais para aproximar estudantes do mercado de trabalho, pois criam uma ponte real entre o conhecimento teórico adquirido em sala de aula e sua aplicação prática no ambiente profissional. “Estudantes podem alinhar suas expectativas profissionais, identificar áreas de interesse e compreender as competências exigidas pelo mercado, o que contribui para uma formação mais completa e direcionada”, pontuou.>

Através do Projeto Portas Abertas, estudantes podem alinhar suas expectativas profissionais, identificar áreas de interesse e compreender as competências exigidas pelo mercado, o que contribui para uma formação mais completa e direcionada Desireé Nunes, especialista de Recursos Humanos no Tecon Salvador

Desireé Nunes é especialista de Recursos Humanos no Tecon Salvador Crédito: divulgação

Ainda segundo ela, a reação dos estudantes ao conhecerem o funcionamento do espaço é, geralmente, de entusiasmo. “Muitos demonstram surpresa com a complexidade, abrangência e a importância das operações portuárias, expressando interesse em seguir carreiras na área”, revelou.>

A iniciativa começou em 2017 e, até o momento, já recebeu mais de 850 estudantes de cerca de 30 instituições, incluindo algumas do interior da Bahia e de outros estados. O professor universitário Salomão José de Santana, que participou do Portas Abertas e o apresentou para seus alunos, destacou que o programa serve como um estímulo para alunos e docentes.>

“É fundamental, porque, infelizmente, nós, baianos, desconhecemos a grandiosidade do serviço oferecido no nosso porto e sua importância estratégica para o Brasil. Portanto, é crucial que os estudantes tenham essa aproximação com as empresas, e esse programa, Portas Abertas, facilita essa inspiração e o estímulo para que os alunos busquem uma colocação no mercado de trabalho, aplicando seus conhecimentos para contribuir com o desenvolvimento do nosso país”, afirmou.>

“Como professor, busco trazer para os meus alunos a realidade não só acadêmica, mas também aplicar o conhecimento acadêmico no mundo real. E, para isso, as visitas técnicas, especialmente as do programa Portas Abertas, facilitam sobremaneira Salomão José de Santana, professor universitário

Como participar das visitas?

As instituições interessadas em visitar o terminal ou solicitar palestras sobre temas relacionados à carreira, operação portuária, logística, inovação, ESG e Responsabilidade Social, entre outros, podem entrar em contato com a entidade pelo e-mail [email protected]. Na ocasião, o nome completo, dados da instituição de ensino e a demanda devem ser informados.>

“A partir de maio, teremos novidades que foram pensadas para aproximar ainda mais a comunidade baiana a esse equipamento de alta relevância para o mercado, que conecta a Bahia e outros estados ao mundo”, disse Desireé.>

O projeto ajuda a aproximar estudantes do mercado de trabalho criando uma ponte entre sala de aula e aplicação prática Crédito: divulgação

Tecon Salvador

A unidade de negócios da Wilson Sons, que iniciou suas atividades na capital baiana há mais de 185 anos, está localizada na Baía de Todos-os-Santos. Reconhecido como um dos portos mais eficientes do Brasil, o terminal conta com uma localização estratégica e acessibilidade privilegiada. Ele é conectado diretamente à rodovia BR-324, por meio da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, e está a apenas 50 km do Polo Industrial de Camaçari, facilitando o escoamento de cargas e a integração com importantes centros logísticos e industriais da região.>