COMÉRCIO INTERNACIONAL

China anuncia R$ 27 bilhões em investimentos no Brasil

Em viagem a Pequim, Lula disse que os dois países são “parceiros estratégicos e atores incontornáveis” no atual contexto geopolítico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que a China investirá mais R$ 27 bilhões no Brasil. Por estarem focados especialmente nas áreas de infraestrutura e tecnologia, os investimentos abrangerão também a área de educação, uma vez que será necessária ampla formação de profissionais, até mesmo para garantir a cadeia de suprimentos ainda a ser demandada.>

Lula está em viagem oficial a Pequim, onde participou do Fórum Empresarial Brasil-China, com investidores chineses e brasileiros.>

O presidente se reúne ainda com empresários chineses em Pequim. O fluxo comercial entre os dois países é de cerca de R$ 160 bilhões, informou a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).>

Segundo o Palácio do Planalto, os recentes encontros contribuíram para ampliar ainda mais os investimentos chineses no Brasil. Os novos acordos preveem investimento de US$ 1 bilhão na produção de combustível renovável para aviação (SAF), a partir da cana-de-açúcar, e a criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na área de energia renovável.>