Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil

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Esther Morais
Publicado em 23 de março de 2026 às 07:57
Estão abertas as inscrições para o concurso público da área da saúde do município de Lavras, em Minas Gerais. Ao todo, são ofertadas 42 vagas imediatas para cargos de níveis técnico e superior.
Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de abril, por meio do site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), organizadora do certame. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 100.
Concurso em Lavras (MG)
Os salários iniciais vão de R$ 1.810,62 a R$ 15.824,89, a depender do cargo. O maior valor é destinado à função de médico de saúde da família. Os aprovados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 300.
As oportunidades de nível técnico são para técnico de enfermagem (10 vagas) e técnico em laboratório (8 vagas). Já para nível superior, há vagas para farmacêutico, terapeuta ocupacional e diversas especialidades médicas, como cardiologia, pediatria, ginecologia, psiquiatria e clínica geral.
O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos e prova de títulos para os candidatos de nível superior. As avaliações objetivas estão previstas para o dia 17 de maio.
Para aprovação, será necessário atingir pontuação mínima de 23 pontos para nível técnico e 25 pontos para nível superior, além de não zerar nenhuma das disciplinas.