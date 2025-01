OPORTUNIDADES

Concursos abertos somam 2.526 vagas com salários de até R$ 13.994; confira detalhes

Chances são para níveis médio, técnico e superior, com vagas para a Bahia

Tharsila Prates

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 20:58

Inscrições seguem até fevereiro Crédito: Shutterstock

Está de olho em concursos públicos? O CORREIO lista, a seguir, as oportunidades com vagas na Bahia e inscrições abertas. Há chances para níveis médio, técnico e superior em órgãos federais, como Ibama e MPU, e universidades baianas, como a Ufba, Uesb e Uefs. Apenas nas estaduais, a seleção é para vagas de caráter temporário, via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Confira os detalhes:>

Ibama - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis abriu inscrições na quinta-feira (30) para 460 vagas em todo o Brasil, sendo 330 de analista ambiental e 130 de analista administrativo. A exigência é curso superior em qualquer área. O salário inicial é de R$ 9.994,60, mais auxílio-alimentação e gratificação de desempenho. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.>

MPU - O Ministério Público da União está inscrevendo até 27 de fevereiro para 172 vagas, mais cadastro de reserva. A remuneração inicial para o cargo de técnico é de R$ 8.529,65 e de analista é de R$ 13.994,78, ambos com ensino superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. As duas carreiras exigem ensino superior.>

Marinha - Inscrições abertas para 1.680 vagas de fuzileiro naval, com escolaridade exigida de ensino médio. Inscrições até 7 de março.>

Banese - O Banco do Estado de Sergipe (Banese) inscreve para 35 vagas de técnico bancário I; 20 vagas de técnico bancário III; e 800 vagas para o cadastro reserva para técnico bancário III. O primeiro cargo exige nível médio, e os outros dois, nível superior. As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro. Para técnico bancário I, o salário inicial é de R$ 2.916,30 e após 90 dias R$ 3.197,22. Para técnico bancário III, o salário é de R$ 5.720,79.>

Uefs - A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) abriu inscrições para o processo seletivo de contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior, via Reda. São 51 vagas para diversas áreas. Há também outra seleção com duas vagas para Técnico de Saúde Bucal. As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro. A remuneração para Técnico de Nível Médio, com carga horária de 40 horas semanais, será de R$ 2.513,76. Já para Técnico de Nível Superior, com carga horária de 40 horas semanais, os vencimentos serão de R$ 3.279,43.>

Uesb - A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia prorrogou o prazo de inscrições no processo seletivo simplificado para contratação de pessoal sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Interessados em participar da seleção agora podem se inscrever até o dia 6 de fevereiro. São 70 vagas, distribuídas nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, sendo 21 delas reservadas para cotistas raciais, com exigência de níveis médio, técnico e superior e carga horária entre 30 e 40 horas semanais.>