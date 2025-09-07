TODOS OS NÍVEIS

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 33 vagas e salários de até R$ 21,8 mil

Inscrições estão abertas até o dia 5 de outubro, mas pedido de isenção da taxa de inscrição só vai até 7 de setembro

Larissa Almeida

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 11:00

Nova Santa Helena Crédito: Reprodução/Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

A Prefeitura de Nova Santa Helena, cidade localizada no Mato Grosso, abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher 33 vagas de níveis fundamental, médio e superior. Os salários são de até R$ 21.840,33.

As inscrições podem ser realizadas no site da CAP Concursos. Os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50 para nível fundamental, R$ 80 para médio e R$ 120 para superior.

Doadores regulares de sangue, doadores de medula óssea e candidatos cadastrados no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até o final deste domingo (7). O resultado sai na segunda-feira (8), após 17h.

Há oportunidades para diferentes cargos, como agente administrativo, assistente social, auxiliar de mecânico, auxiliar de saneamento, psicológico, médico veterinário, técnico químico, gari, vigia, cozinheira, fiscal tributário, dentre outros.

Quadro de vagas do concurso da Prefeitura de Nova Santa Helena 1 de 9