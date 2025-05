ENERGIA

Descarbonização, transição energética justa e COP30 são temas que serão discutidos na Bahia Oil & Gas Energy

Coordenador da Arena ESG acredita que este espaço poderá ser uma prévia do setor na Conferência da ONU

Descarbonização, transição energética justa e COP30 serão temas de destaque do maior evento de petróleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil, o Bahia Oil & Gas Energy. A edição deste ano será realizada entre os dias 28 e 30 de maio, no Centro de Convenções, em Salvador. Dentre as arenas temáticas, destaca-se a Arena ESG, coordenada por Augusto Cruz, sócio da AC Governança e Sustentabilidade, empresa especializada em sustentabilidade e ESG com atuação em todo o Brasil. Cruz acredita que esse espaço poderá ser uma prévia do que as empresas do setor pretendem apresentar na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. >