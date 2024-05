EMPREGOS E SOLUÇÕES

A Rede está com vagas abertas em todas as regiões do Brasil

As oportunidades são para o cargo de Executivo de Meios de Pagamento ter habilidade de se comunicar de forma clara e assertiva

Publicado em 23 de maio de 2024 às 09:00

Os requisitos incluem ter experiência prévia em vendas, em qualquer segmento, e habilidade de se comunicar de forma clara e assertiva. Crédito: Shutterstock

A Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco, está com processo seletivo aberto para todo o Brasil. As oportunidades são para o cargo de Executivo de Meios de Pagamento, e os requisitos incluem ter experiência prévia em vendas, em qualquer segmento, e habilidade de se comunicar de forma clara e assertiva. A pessoa que atua nesta posição é o principal contato da empresa com novos clientes em potencial, estando presente nos negócios de sua cidade e buscando as melhores soluções de pagamento que podem ajudar a impulsionar suas vendas e resultados.