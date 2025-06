EMPREGOS E SOLUÇÕES

Aumento salarial sem drama e sem desgastes

Remuneração : O Correio ouviu especialistas que separaram dicas valiosas para negociar

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de junho de 2025 às 06:00

A negociação não só é possível como importante para empresas e funcionários Crédito: Shutterstock

Para muitos profissionais, negociar salário é considerado um tabu. Seja por receio de parecer ganancioso ou por medo de perder uma oportunidade, muitas pessoas aceitam a primeira proposta que surge. Mas a negociação não só é possível como importante. Segundo o Guia Salarial Hays Brasil, recrutadora especializada, apenas 48% dos profissionais sentem que sua remuneração é justa e equitativa. Isso mostra que o Brasil ainda está em processo de evolução quando se trata de transparência e equidade na remuneração. Falar sobre salário não é apenas aceitável — é esperado, especialmente em momentos-chave da carreira. >

Ana Paula Prado, CEO da HR Tech Infojobs sugere que antes mesmo de se candidatar a qualquer vaga, vale pesquisar em sites o que as empresas estão oferecendo para profissionais do mesmo nível. Aliado a isso, a especialista orienta a também conversar com colegas da área. “No primeiro momento você deve entender se as suas competências correspondem à vaga, e se de forma geral, ela te parece atrativa. Se conecte com a empresa primeiro”, aconselha Ana Paula. Quando o recrutador traz o assunto à tona, porém, já é a hora, ou quando o recrutador dá um espaço para perguntas. >

Segundo o o site de empregos Indeed, 86% das novas vagas publicadas diretamente na plataforma no Brasil, de janeiro a agosto de 2024, já incluíam informações públicas sobre faixa salarial. >

Com uma experiência de três décadas na gestão de pessoas, o diretor geral da Hays Brasil Antonio Rigo garante que não há o que temer e que essa negociação pode começar na entrevista de emprego. “Sempre pergunte sobre a compensação logo no início do processo, principalmente em cargos de tecnologia e engenharia, onde a demanda costuma superar a oferta”. Para quem está iniciando na carreira e ainda não conseguiu definir esse valor, o líder sênior afirma que não há problema em reconhecer a inexperiência. “O candidato pode dizer algo como: ‘ainda estou buscando meu valor atual no mercado, então por que você não me diz qual é a faixa salarial para essa vaga no momento?’. Devolver a pergunta faz com que eles tenham que declarar a posição deles primeiro”, ensina. >

“Tenha em mente qual é o valor mínimo aceitável para você. Pondere sobre valor da média salarial para o cargo junto às suas experiências e resultados. A partir desse mínimo defina os processos que você realmente fará parte. Deixe clara a sua pretensão e o quanto ela é negociável.”, diz Ana Prado. Isso evita a sensação de aceitar uma proposta sob pressão, que pode impactar sua carreira a longo prazo. >

A representante da Infojobs salienta que, se a proposta final não chegar ao valor mínimo estabelecido e não houver condições de negociação, não há problema em recusá-la. “É muito melhor negar a proposta do que aceitar e sair para outra oportunidade no curto prazo. Dessa forma, a empresa pode pensar em consultá-lo novamente em outro momento mais adequado, até para outra oportunidade.”, destaca Ana Paula. >

Remuneração maior >

Para os profissionais que desejam aumento salarial, Rigo garante que nunca viu ninguém negociar salário de maneira bem-sucedida sem fatos. “Inicialmente, você precisa entender o seu valor de mercado. Em segundo lugar, olhe além do salário base. A compensação total, os bônus, os benefícios, as opções de ações e outros incentivos são o que realmente compõem uma proposta. Por fim, não ignore o potencial de crescimento na carreira — quão rápido você pode chegar ao próximo nível? Você vai se sentir feliz e crescer ali?”, orienta. >

O diretor geral afirma que timing e evidências são tudo a hora de pedir aumento. “Não espere passivamente pelas avaliações anuais. Se você entregou resultados mensuráveis, mencione isso de forma proativa. Quando o impacto pode ser claramente quantificado, como sistemas otimizados ou patentes registradas, use esses dados com confiança a seu favor”, afirma Rigo, ressaltando que lealdade ou esforço, sozinhos, raramente garantem um aumento e é fundamental demonstrar como o desenvolvimento está diretamente alinhado aos objetivos estratégicos da empresa. >

“Não crie uma expectativa irreal de resposta imediata, tenha plena consciência de que essa provavelmente não será uma decisão apenas do seu gestor. Em vez disso, inicie a conversa de forma estratégica e com antecedência. É muito melhor entender proativamente o que é necessário para alcançar o salário que você deseja do que esperar até que isso vire motivo de frustração ou tensão”, diz. >

Portanto, os profissionais precisam saber como negociar quando recebem uma oferta com requisitos inconsistentes. Fazer uma contraproposta eficaz pode garantir uma remuneração compatível com qualificações, experiências de mercado e escopo de trabalho, conforme afirma o Diretor de Vendas do Indeed no Brasil, Lucas Rizzardo. "A maneira como um candidato media suas ofertas salariais revela como lida com desafios no ambiente de trabalho, podendo evidenciar habilidades importantes para o cargo", explica. >

Estratégias para contraproposta: >

1. Avaliar a oferta inicial - Muitas empresas oferecem diversos auxílios aos funcionários, como vale-refeição e alimentação, plano de saúde e cupons de desconto em empresas parceiras. Por isso, é importante avaliar se essas vantagens compensam um salário um pouco mais baixo do que o esperado >

2. Pedir um tempo para tomar a decisão - Pedir mais um tempo para pensar em uma decisão é perfeitamente compreensível. Normalmente, o recrutador pode já fornecer o prazo para uma resposta. Caso contrário, o candidato pode definir o prazo entre dois ou três dias, no máximo. >

3. Aprender a fazer perguntas - Saber como formular as perguntas certas é essencial, pois ajudará a obter mais detalhes sobre a empresa, as atividades a serem desempenhadas, e entender se há a possibilidade de receber a remuneração desejada. >

4. Salário ideal e a contraproposta - Uma dica útil é estabelecer uma faixa salarial, sugerindo o valor mais alto e ajustando gradualmente a proposta à medida que as condições são discutidas com o contratante. Para que as negociações sejam eficazes, organize os argumentos para convencer o empregador a ajustar o salário oferecido. >

5. Possibilidade de uma resposta negativa - Independentemente da decisão, agradecer ao empregador pela consideração é um sinal de gratidão e profissionalismo. >