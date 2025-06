TRABALHO

Em busca de uma vaga? Saiba como fazer um bom currículo

Especialista dá 5 dicas de como se candidatar para um emprego

Conquistar uma vaga de emprego começa com um bom currículo - e montar esse documento de forma estratégica pode fazer toda a diferença na hora de atrair a atenção dos recrutadores.>

Para ajudar quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, o CORREIO ouviu um especialista que listou cinco dicas essenciais para criar um currículo claro, objetivo e competitivo.>

Para Tiago Santos, é preciso encarar o currículo como um cartão de visitas. Ele reforça que o documento deve ser direto, bem estruturado e destacar as informações mais relevantes, facilitando o trabalho dos recrutadores na triagem dos candidatos. >

Confira as cinco dicas:

O primeiro passo é incluir corretamente seus dados pessoais. Informe seu nome completo, endereço (cidade e bairro já são suficientes, não precisa detalhar o número da casa), e formas de contato atualizadas — telefone celular com WhatsApp, e-mail profissional e, se for relevante para a vaga, um perfil no LinkedIn. Evite usar apelidos ou e-mails informais.>