EMPREGO

Hospital Mont Serrat recebe currículos para vagas de diversas profissões; confira

Unidade, primeira pública para cuidados paliativos, foi inaugurada em janeiro

A Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), através de suas redes sociais, anunciou que está recebendo currículos para várias vagas de emprego no o Hospital Mont Serrat, em Salvador. As vagas são para o banco de dados da empresa, ou seja, cadastro reserva. >

As vagas disponíveis são para Ajudante de Cozinha, Cozinheiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, Copeiro(a), Técnico de Laboratório, Enfermeiro(a), Técnico de Enfermagem, Fisioterapeuta, Psicólogo, Bioquímico, Farmacêutico, Técnico de Radiologia, Técnico Eletrônica, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Maqueiro, Auxiliar de Manutenção, Eletricista, Telefonista, Agente de Portaria, Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Almoxarifado, Assistente Social, Fisioterapeuta e Motorista.>

As Osid também têm vagas para profissionais PCD (Pessoa com Deficiência). Os interessados deverão enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no assunto o nome da vaga.>