Braskem encerra ExpoTech 2025 com treinamentos técnicos para pequenas e médias indústrias

Engenheiros da companhia compartilharam conhecimento e impulsionaram inovação nas indústrias de cosméticos, saneantes e tintas

Donaldson Gomes

Publicado em 24 de julho de 2025 às 11:03

A 7ª edição da ExpoTech, evento baiano voltado para as indústrias de cosméticos, saneantes e tintas, movimentou o SENAI CIMATEC, em Salvador, entre os dias 21 e 23 de julho. Encerrando a programação no espaço TechLab, especialistas da Braskem realizaram treinamentos técnicos, promovendo capacitação e fortalecendo o ecossistema industrial local por meio da inovação e da troca de conhecimento. >

Com mais de 30 anos de experiência na indústria, o químico da Braskem, Suelbi Kendall, ministrou capacitação voltada a micro e pequenos empreendedores da indústria de tintas à base solvente. Ele abordou os fundamentos da formulação de tintas, com destaque para a escolha adequada de solventes e polímeros, além da aplicação de metodologias técnicas como os Parâmetros de Hansen para seleção de solventes.>

A capacitação teve como foco os segmentos de tintas automotivas (repintura), industriais e de impressão, e buscou promover ganhos de eficiência e estímulo à inovação entre os participantes. “Foi uma excelente oportunidade para trocar experiências e contribuir com o crescimento técnico de empreendedores locais. O setor de tintas tem grande potencial de inovação, e o conhecimento técnico é um diferencial competitivo essencial”, afirmou Suelbi.>

Já no período da tarde, os engenheiros do setor de Assistência Técnica e Desenvolvimento da Braskem Eduarda Ludwig e Augusto Cesar Esteves realizaram treinamento voltado para desenvolvedores de produtos com foco no processo de extrusão por sopro - tecnologia essencial na fabricação de embalagens plásticas ocas, como frascos, garrafas e recipientes utilizados nos setores de higiene, limpeza, cosméticos e aplicações industriais.>

Durante a capacitação, foram abordados temas como o portfólio de resinas recicladas pós-consumo (PCR), as propriedades do polietileno e do polipropileno, as diferentes aplicações dos materiais, além da introdução aos biopolímeros derivados da cana-de-açúcar - alternativa sustentável oferecida pela Braskem.>

“Falamos de produtos indicados para esses tipos de embalagens, a diferença de propriedades entre eles, qual é mais resistente, qual tem melhores propriedades de transparência e brilho, a resistência química dos materiais de acordo com o produto envasado. Salientamos também que temos opções de biopolímeros oriundos da cana de açúcar com uma proposta mais sustentável, assim como a utilização do PCR para essas aplicações”, apontou Eduarda.>

Para Augusto, o momento foi de troca e inspiração. “Ter a oportunidade de compartilhar meu conhecimento sobre os processos de extrusão por sopro e as boas práticas para garantir a melhoria da qualidade não foi apenas gratificante, mas também inspirador. Motivar o interesse e o engajamento dos desenvolvedores de produtos do segmento de saneantes e cosméticos reforça a importância da troca de experiências técnicas. Acredito que eventos como esse fortalecem o setor, promovendo inovação e excelência na produção”, destacou.>

“Foi um momento único, de muita aprendizagem, em que passamos por diversos campos do conhecimento. O processo de sopro, especificamente, que a gente utiliza em saneantes, cosméticos - enquanto a parte de tintas utiliza mais injeção -, são processos que exigem muita técnica, muitos cuidados. E foi muito oportuno a gente ver toda a base, para utilizar este conhecimento no dia a dia da empresa”, afirma Donato Cuozzo, sócio-diretor do grupo Indeba, um dos presentes no treinamento de sopro.>

O diretor do Sindicato da Indústria de Cosméticos e Perfumaria do Estado da Bahia (Sindcosmétic), Raul Menezes, ressaltou a importância do compartilhamento de conhecimento entre os especialistas da Braskem e os profissionais das micro, pequenas e médias indústrias presentes no evento. “Essa parceria mostra que é possível aproximar grandes players do mercado das nossas realidades locais, promovendo um ambiente de troca, aprendizado e desenvolvimento mútuo. Tenho certeza de que os conteúdos apresentados aqui terão impacto direto na melhoria de processos, na criação de novos produtos e no aumento da competitividade das nossas indústrias", aposta.>

Com o tema Indústrias do Nordeste Reunidas: Expandindo Horizontes, a ExpoTech 2025 reuniu 83 expositores de matérias-primas, equipamentos e insumos voltados para as indústrias de saneantes, cosméticos e tintas, o que representa um crescimento de 19% em relação à edição anterior. Além da feira de negócios, a programação inclui painéis, lançamentos e atividades de integração, com foco em inovação e troca de experiências.>