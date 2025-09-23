EMPREGOS E SOLUÇÕES

Bahia avança como referência nacional em inovação em saúde

II Congresso dos Laboratórios Oficiais do Brasil reunirá especialistas, gestores e pesquisadores para debater modelos de governança e os desafios estratégicos

c com assessoria

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:18

O Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) tem previsão de investimentos de R$ 60 bilhões até 2026.Na imagem, as instalações da fábrica de vacinas da Fiocruz, em Bio-Moranguinhos - RJ Crédito: Peter Ilicciev / Divulgação; Bio-Moranguinhos - Fiocruz

O Brasil vive um momento de fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), com a previsão de investimentos de R$ 60 bilhões até 2026 — sendo R$ 20 bilhões em recursos públicos e R$ 40 bilhões privados — voltados para pesquisa, inovação e produção de medicamentos, vacinas e tecnologias estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse contexto, a Bahia ocupa posição de destaque com os avanços da Bahiafarma. Para falar sobre o setor nacionalmente , será realizado o II Congresso dos Laboratórios Oficiais do Brasil, entre os dias 24 e 26 de setembro de 2025, em Salvador.

O II Congresso dos Laboratórios Oficiais do Brasil, promovido pela ALFOB, reunirá no Gran Hotel Stella Maris especialistas, gestores e pesquisadores para debater modelos de governança e os desafios estratégicos do CEIS. A palestra magna será ministrada por Reinaldo Guimarães, ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, sobre os “Desafios da Indústria Farmacêutica no Âmbito da Estratégia para o Complexo Econômico e Industrial da Saúde”.

A programação inclui minicursos, mesas-redondas e painéis sobre inteligência artificial na indústria farmacêutica, governança na gestão produtiva, instrumentos legais para compras públicas e cultura da qualidade. Estarão presentes nomes como Thiago Lopes Cardoso Campos (novo diretor da Anvisa), Meiruze Sousa Freitas (MS), Victor Ramos (Butantan), além de representantes da UFBA, UFRJ, UFJF e IBMP.