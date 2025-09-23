Portal de Vagas da Sólides disponibiliza mais de 780 oportunidades em Salvador e região metropolitana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:29
O Portal de Vagas da Sólides, ferramenta de recrutamento da HR Tech referência em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, reúne atualmente mais de 780 vagas de emprego em Salvador e cidades da região metropolitana. As oportunidades são oferecidas por companhias parceiras que utilizam as soluções tecnológicas da Sólides para tornar seus processos seletivos mais ágeis e eficazes.
As posições contemplam diferentes áreas de atuação e incluem formatos de trabalho presencial, remoto e híbrido, além de abranger perfis de profissionais em variados níveis de experiência e vagas afirmativas. Os interessados podem conferir todas as oportunidades disponíveis aqui.
“Um dos principais obstáculos enfrentados pelo RH, especialmente em pequenas e médias empresas, é a dificuldade em atrair candidatos qualificados em quantidade suficiente. Nossa proposta é mudar essa realidade por meio de uma solução completa que simplifica e otimiza o recrutamento e seleção. Queremos ser o aliado estratégico do RH das PMEs em todo o país”, declara Ale Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides.