Portal de Vagas da Sólides disponibiliza mais de 780 oportunidades em Salvador e região metropolitana

Plataforma conecta profissionais a empresas parceiras da HR Tech de diversos segmentos, modelos de contratação e níveis de carreira

  c
  Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:29

As oportunidades são oferecidas por companhias parceiras que utilizam as soluções tecnológicas da Sólides para tornar seus processos seletivos mais ágeis e eficazes.
As oportunidades são oferecidas por companhias parceiras que utilizam as soluções tecnológicas da Sólides para tornar seus processos seletivos mais ágeis e eficazes. Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

O Portal de Vagas da Sólides, ferramenta de recrutamento da HR Tech referência em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, reúne atualmente mais de 780 vagas de emprego em Salvador e cidades da região metropolitana. As oportunidades são oferecidas por companhias parceiras que utilizam as soluções tecnológicas da Sólides para tornar seus processos seletivos mais ágeis e eficazes.

As posições contemplam diferentes áreas de atuação e incluem formatos de trabalho presencial, remoto e híbrido, além de abranger perfis de profissionais em variados níveis de experiência e vagas afirmativas. Os interessados podem conferir todas as oportunidades disponíveis aqui.

“Um dos principais obstáculos enfrentados pelo RH, especialmente em pequenas e médias empresas, é a dificuldade em atrair candidatos qualificados em quantidade suficiente. Nossa proposta é mudar essa realidade por meio de uma solução completa que simplifica e otimiza o recrutamento e seleção. Queremos ser o aliado estratégico do RH das PMEs em todo o país”, declara Ale Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides.

