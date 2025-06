EMPREGOS E SOLUÇÕES

Cinco negócios selecionados receberão investimento entre US$ 100 mil e 500 mil da Potencia Ventures

Inscrições terminam nessa segunda-feira e priorizará participantes com marcadores de diversidade como gênero, raça, território, idade, orientação sexual e pessoas com deficiência

Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de junho de 2025 às 06:00

Potencia UP: Investimentos de Impacto >

Termina hoje as inscrições para o programa Potencia UP: Preparação para Investimentos de Impacto. Voltado para a qualificação de empreendedores de impacto para estarem aptos a acessar capital de forma mais estratégica,a iniciativa é gratuita e selecionará 200 negócios de todas as regiões do Brasil, priorizando participantes com marcadores de diversidade como gênero, raça, território, idade, orientação sexual e pessoas com deficiência. Ao final, até cinco negócios poderão receber investimento entre US$ 100 mil e 500 mil da Potencia Ventures. https://bit.ly/45wATgB >

Edital oferece bolsas a professores de Ciências >

Estão abertas as inscrições para o Edital de Concessão de Bolsas a Coordenadores de Clubes de Ciências, no âmbito do programa Bahia Faz Ciência na Escola. A iniciativa vai contemplar até 400 professores da rede pública estadual, responsáveis pela coordenação de Clubes de Ciências em suas unidades escolares. O edital é promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), em parceria com a Secretaria da Educação (SEC) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). As inscrições vão até o dia 10 de julho e devem ser realizadas por meio do site da Fapesb (https://www.fapesb.ba.gov.br/category/edital/aberto/). O objetivo da ação é incentivar a popularização da ciência e o fortalecimento da educação científica entre os estudantes da educação básica. >

Narrativas Visuais >

Pela primeira vez em cinco edições, o projeto Narrativas Visuais 2025 abre inscrições públicas, por meio de um formulário online, para que os artistas visuais residentes ou originários de Alagoinhas, Feira de Santana, Jequié e Porto Seguro possam participar da seleção de curadoria. As inscrições vão até o dia 8 de junho e podem ser feitas através do site do Sesc Bahia(https://www.sescbahia.com.br/pagina/narrativas-visuais). >

Cogna abre 70 vagas >

A Cogna Educação está com cerca de 70 vagas abertas em 14 cidades da Bahia, como Feira de Santana, Lauro de Freitas e Salvador. As oportunidades são para posições nos setores acadêmico, administrativo, atendimento, comercial, saúde e tecnologia. Acesse: https://cogna.gupy.io/. >

Anote aí >

Candidatos de Salvador podem encontrar a vaga ideal entre as três mil novas posições anunciadas pela Catho, plataforma gratuita de empregos. https://bit.ly/4mzWDhD >