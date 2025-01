EMPREGOS E SOLUÇÕES

Escola de negócios aplica metodologia americana para transição e expansão de carreira

O objetivo do BBI of Chicago é formar líderes brasileiros para assumirem posições de destaque nos mercados nacional e global

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 09:00

Os cursos são para profissionais de diversosos segmentos do mercado, desde médicosaté altos executivos. Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

O mercado de trabalho vem exigindo cada vez mais dos profissionais capacitação diferenciada e aprimoramento das competências comportamentais. Por isso, mudanças estratégicas na carreira são essenciais para quem busca desenvolvimento de habilidades e reposicionamento.

Dados da pesquisa PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE (2023), mostram que de 100,7 milhões de trabalhadores, 23,1% têm graduação completa. E na mesma pesquisa, no recorte de Educação, dados mostram o aumento do ingresso de profissionais em cursos de pós-graduação, alcançando 24,9% - o que amplia networking oportunidades na carreira. E é neste cenário de educação continuada, muito além da graduação, que o instituto BBI of Chicago traz ao Brasil conceitos, práticas e atualizações internacionais de Competências Comportamentais para Negócios, em cursos de MBA.

“Nossos cursos são para profissionais de diversosos segmentos do mercado, desde médicosaté altos executivos. Os programas são desenvolvidos com base na metodologia VAHA, que é inspirada em universidades americanas como Harvard, Stanford e Columbia”, explica Luiz Guilherme Priolli, diretor geral e professor da instituição.

Os alunos matriculados têm apoio na metodologia personalizada pelo instituto, o VAHA (expert view, assets, hands-on e active learning), em que os participantes acessam professores da disciplina com dinâmicas no estudo de casos práticos. “Além disso, também oferecemos o Programa de Aceleração de Carreiras (PAC), fornecendo ferramentas e acompanhamento profissional para nossos alunos se destacarem em diferentes mercados”, complementa Priolli.

O BBI of Chicago oferece conteúdos que abrangem desde gestão estratégica até soft skills, como liderança, oratória e inteligência emocional. Os programas de treinamento da escola, que já formou mais de 11.000 alunos desde seu lançamento, em novembro de 2018, são 100% online.

Atualmente, novas turmas estão abertas apenas para sete programas de MBA desenvolvidos pelo BBI of Chicago, voltados para diversas competências profissionais, como: Liderança e Gestão com ênfase em Competências Comportamentais; Inovação e Gestão em Saúde; Finanças ESG e Economia Verde; Criação e Gestão de Produtos Inovadores; Gestão de Projetos de Alta Complexidade, Negociação Profissional e Gestão de Conflitos; e Gestão Estratégica de Dados para Inteligência de Negócios. Os programas contam com certificado nacional válido de acordo com a legislação do MEC, como pós-graduação Lato Sensu e um certificado internacional válido como curso de extensão emitido nos Estados Unidos.

