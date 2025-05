aposta

Como apostar no franchising, setor que movimentou mais de R$ 273 bilhões em 2024

Apostar no franchising é investir em um modelo de negócio testado, com suporte estruturado, que movimentou mais de R$ 273 bilhões

Nilson Marinho

Publicado em 19 de maio de 2025 às 05:00

Bob's franchising Crédito: Divulgação

Investir em um modelo de negócio já testado, com reconhecimento de marca e suporte contínuo tem sido o caminho escolhido por muitos empreendedores brasileiros que buscam por segurança. Esse é justamente o atrativo do setor de franquias, que em 2024 teve seu melhor desempenho histórico: R$ 273,08 bilhões de faturamento, segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A alta foi de 13,5% em relação ao ano anterior, superando as expectativas do próprio setor. >

A pesquisa ainda mostra que o franchising brasileiro emprega hoje 1,7 milhão de pessoas de forma direta e é composto por mais de 3 mil redes franqueadoras em atuação, com presença em todos os estados. A Bahia também tem despontado como um dos principais focos de expansão para diversas marcas, sobretudo nos segmentos de alimentação, saúde e estética, educação e serviços automotivos, como explica Sabrina Lacerda, economista e especialista em desenvolvimento de pequenos negócios.>

“A combinação entre potencial de consumo e carência de certos serviços e produtos cria oportunidades muito interessantes. Além disso, o público baiano tem demonstrado receptividade a novas marcas e formatos inovadores, como franquias móveis, delivery e atendimento em domicílio”, afirma.>

Ainda segundo a especialista, empreendedores que desejam entrar nesse setor devem considerar, além do investimento inicial, os custos com capital de giro, royalties, taxas de publicidade e tempo estimado para retorno. Ela explica que franquia não é sinônimo de sucesso automático, mas um negócio com suporte, que exige disciplina, dedicação e uma boa gestão financeira desde o início.>

“Muita gente entra achando que franquia é garantia de lucro rápido, mas não é bem assim. Você tem o suporte da marca, claro, mas continua sendo um negócio como qualquer outro, que exige gestão, organização e muito trabalho. É preciso colocar na ponta do lápis todos os custos envolvidos, desde o investimento inicial até capital de giro, taxas e o tempo necessário para o retorno do investimento”, alerta Sabrina Lacerda.>

Um dos exemplos mais sólidos desse movimento é a rede Bob’s, que planeja inaugurar pelo menos 10 novas unidades na Bahia até o fim de 2025, com foco em cidades como Salvador, Ilhéus, Itabuna e Praia do Forte. De acordo com Fabiano Lima, diretor de expansão da marca, a Bahia é um celeiro de boas oportunidades, tanto pelo potencial turístico do estado quanto pelo acolhimento do público.>

“O Nordeste tem se mostrado uma região estratégica para o Bob’s, tanto pelo potencial de consumo quanto pela força empreendedora dos investidores locais. Temos percebido um interesse crescente de empreendedores especialmente na Bahia, o que reforça nossa aposta em ampliar a atuação da marca na região. A Bahia tem se mostrado um celeiro de boas oportunidades, tanto pela força econômica quanto pelo acolhimento do público, o que se reflete no bom desempenho das unidades e na confiança da rede em expandir ainda mais na região”, comenta.>

Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob's Crédito: Fabio H Mendes

Fundado há mais de 70 anos, o Bob’s foi pioneiro no franchising de alimentação no Brasil e hoje conta com cerca de 250 franqueados em operação, com uma média de quatro unidades por franqueado. Segundo Lima, 60% do crescimento atual da rede vem de empresários que já estão na operação, o que indica satisfação e confiança com o modelo.>

Franquias como alternativa mais segura para empreender>

“Uma das maiores vantagens do franchising é a possibilidade de começar um negócio com estrutura já validada, diminuindo riscos típicos de quem empreende do zero. Ao investir em uma franquia, o empreendedor tem acesso a processos padronizados, suporte técnico e comercial, uso de marca consolidada e treinamentos contínuos”, explica Sabrina.>

O diretor de expansão diz que o perfil ideal de franqueado vai além da capacidade financeira. É fundamental, diz, que o parceiro tenha espírito de liderança, comprometimento com os resultados e identificação com a marca. Também é importante, ressalta, que os empreendedores atuem de forma ativa na operação, pois acreditamos que o engajamento diário é determinante para o sucesso da unidade.No caso da rede Bob’s, o investimento inicial gira em torno de R$ 850 mil, podendo variar conforme o formato escolhido, que pode ser loja de rua, drive-thru, quiosque ou até dark kitchen.>

"Temos modelos de negócio versáteis, que se adaptam a diferentes perfis de empreendedor e localidades, incluindo cidades a partir de 80 mil habitantes. Hoje atuamos com lojas de rua, lojas de praça de alimentação, store in store, drive-thru e quiosques, com possibilidade de implantação em pontos estratégicos como postos de combustível, aeroportos, terminais rodoviários, parques, atacarejos, dentre outros. Nosso processo de expansão é totalmente consultivo, detalha Lima.>

Para o empresário Renan Silva, de 39 anos, morador de Lauro de Freitas, a escolha por uma franquia veio após anos tentando empreender de forma independente. Em 2022, ele investiu em uma unidade de alimentação da qual já era cliente frequente e afirma que a experiência mudou sua visão de negócios. Atualmente, Renan emprega 12 pessoas diretamente e já planeja abrir uma segunda unidade até o fim deste ano.>

“Eu quebrei duas vezes com negócios próprios. Quando fui estudar o modelo de franquia, percebi que teria muito mais segurança e estrutura. Hoje, com o suporte da rede, consigo focar no atendimento e na gestão da equipe, sabendo que tenho apoio em marketing, tecnologia e logística. Isso faz toda a diferença. Não é fácil. Dá trabalho, exige muito do franqueado. Mas ter um norte, ter processos definidos e um suporte de verdade me deu confiança pra crescer. E deu certo”, diz ele.>

Outra vantagem do franchising é a atualização constante dos modelos de operação. As redes mais estruturadas investem em inovação, marketing e ferramentas tecnológicas para manter a competitividade das unidades, como explica Sabrina.>

“As boas redes de franquia estão sempre se reinventando. Elas investem em tecnologia, treinamentos, marketing digital e melhoria de processos para que as unidades continuem competitivas, mesmo em cenários econômicos desafiadores. Isso dá ao franqueado uma vantagem enorme em relação a quem está começando do zero”, diz a especialista.>