Como fazer um cronograma de estudos para o Enem 2024?

Com planejamento, é possível se dar bem no exame e ingressar no Ensino Superior. Confira 10 dicas para ajudar no seu corre

Publicado em 29 de fevereiro de 2024 às 09:00

Em 2023, menos da metade dos estudantes da rede pública participaram do ENEM, uma importante ferramenta de acesso ao ensino superior. Crédito: Shutterstock

Menos da metade dos alunos de Ensino Médio da rede pública de escolas do Brasil em 2023 participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), uma das principais vias de acesso ao Ensino Superior. Assim, no ano passado, o número total de candidatos equivale a apenas 46% dos estudantes e, em 2024, o objetivo do Governo Federal é ampliar a participação das pessoas que estão concluindo a etapa escolar.

Criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC), o ENEM tem como objetivo avaliar a qualidade do Ensino Médio no país, sendo também utilizado como critério de seleção para ingresso em diversas universidades e instituições de Ensino Superior do Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), do Programa Universidade para Todos (ProUni), do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e de modalidades de acesso.

Realizado anualmente durante dois dias no mês de novembro e gratuito para estudantes da rede pública, o Enem ainda não está com inscrições para a edição 2024, mas o momento para se preparar deve começar o quanto antes.