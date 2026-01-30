VAGAS

Concurso da Ebserh que oferece 152 vagas e salários de até R$ 19 mil inscreve até hoje (30)

Seleção para hospitais universitários em todo o país tem oportunidades na Bahia e provas marcadas para março

Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 05:31

Ebserh Crédito: Divulgação

Quem pretende disputar uma das vagas do concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) precisa ficar atento: as inscrições terminam nesta sexta-feira (30). O processo seletivo oferece 152 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, com salários que podem chegar a R$ 19 mil.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. A taxa é de R$ 180, e o pagamento pode ser realizado até 2 de fevereiro.

As oportunidades estão distribuídas por macrorregiões e unidades hospitalares da rede Ebserh, contemplando diferentes cargos e especialidades. Na Bahia, há vagas para a Maternidade Climério de Oliveira e para o Hospital Universitário Professor Edgard Santos, ambos vinculados à Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador.

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. Para concorrer por meio das ações afirmativas, é necessário realizar a autodeclaração no ato da inscrição e encaminhar a documentação comprobatória dentro do prazo estipulado no cronograma.

Provas e cronograma

A primeira etapa do concurso será uma prova objetiva, marcada para o dia 29 de março, com aplicação em diversas cidades do país, conforme a escolha feita pelo candidato no momento da inscrição. Os locais de prova serão divulgados em 23 de março.

O gabarito preliminar será publicado em 30 de março, um dia após a aplicação do exame, com prazo para recursos nos dias 31 de março e 1º de abril. Para alguns cargos, também está prevista uma avaliação de títulos, conforme descrito no edital.