LATAM abre mais de 400 vagas de trabalho em manutenção aeronáutica

Oportunidades estão distribuídas em seis estados e reforçam o investimento contínuo da companhia em eficiência operacional, formação técnica e crescimento sustentável

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:06

Desde 2021, a LATAM ampliou em 33% o número de mecânicos no Brasil Crédito: Divulgação

A LATAM Airlines Brasil anuncia a abertura de mais de 400 vagas de trabalho na área de manutenção aeronáutica no país, reforçando seu compromisso com o fortalecimento da operação, a expansão da infraestrutura técnica e a geração de empregos qualificados no Brasil.

As oportunidades estão disponíveis nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Carlos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Brasília (DF). Os candidatos podem conferir os detalhes e requisitos das vagas e realizar a inscrição até 13 de fevereiro pelo site. “A abertura de mais de 400 vagas reforça o investimento contínuo da LATAM no Brasil, especialmente em eficiência operacional e na formação e desenvolvimento de profissionais altamente qualificados em manutenção aeronáutica. Essa iniciativa é estratégica para sustentar a expansão da nossa operação e fortalecer a cadeia de valor do setor aéreo no país”, afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da LATAM Brasil.

O movimento de contratação acompanha a trajetória de crescimento da companhia no segmento. Desde 2021, a LATAM ampliou em 33% o número de mecânicos no Brasil, refletindo investimentos consistentes em capacidade técnica, segurança operacional e desenvolvimento de pessoas.

SAIBA MAIS SOBRE AS VAGAS DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA DA LATAM BRASIL

AUXILIAR TÉCNICO I - LATAM MRO de São Carlos (SP) e Salvador (BA);

AUXILIAR TÉCNICO II - Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF);

MECÂNICO(A) I - Santos Dumont (RJ) e Salvador (BA);

MECÂNICO(A) II - Guarulhos (SP) e Salvador (BA);

MECÂNICO(A) III, IV e V - Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF);

MECÂNICO(A) ESPECIALISTA - Guarulhos (SP), LATAM MRO de São Carlos (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF);

MECÂNICO(A) DE HANGAR I, II, III, IV E V - LATAM MRO de São Carlos (SP);

MECÂNICO(A) DE ESTRUTURAS I, II e III - Congonhas (SP) e Guarulhos (SP).

A carreira de mecânico na LATAM oferece a oportunidade de atuar com diferentes modelos de aeronaves, como Boeing 767, 777 e 787, além dos Airbus A319, A320, A321, A320neo e A321neo — e, futuramente, também com o Embraer E2. O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, auxílio academia, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição, acesso a plataforma de cursos de idiomas e o programa de passagens aéreas com descontos para destinos domésticos e internacionais da LATAM.

FORMAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS: A ESCOLA LATAM

A Escola LATAM de Mecânicos oferece o Curso Básico de Manutenção de Aeronaves e o Curso Complementar de Especialidades (Célula, Grupo Motopropulsor ou Aviônicos), com módulos de nove meses de duração. As aulas técnicas são ministradas por especialistas da LATAM, enquanto disciplinas complementares contam com professores externos. Inaugurada em dezembro de 2024, a escola iniciou suas atividades no LATAM MRO de São Carlos (SP) com uma turma de 70 funcionários bolsistas, com bolsas de 75% do valor do curso.

Em agosto de 2025, a LATAM abriu a segunda turma, com vagas também para o público externo. Ao todo, foram selecionados 75 alunos, sendo 40% mulheres, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e inclusão na formação técnica da aviação. Em janeiro de 2026, a companhia expandiu a Escola de Mecânicos para o Centro de Manutenção da LATAM (CML) de Guarulhos (SP).

Nesta fase inicial, as vagas são destinadas a colaboradores da empresa, com previsão de abertura ao público externo em uma próxima etapa.

RAIO-X DO CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASIL

Em 2025, a LATAM consolidou sua estratégia de crescimento no Brasil com avanços em conectividade, eficiência operacional e experiência do cliente. Foram lançadas 20 novas rotas domésticas, alcançando o maior número de destinos brasileiros da história da companhia, além de seis novas rotas internacionais.

Esse crescimento foi acompanhado por investimentos estruturais, como o anúncio, em novembro de 2024, de R$ 40 milhões para a construção de um novo hangar no LATAM MRO de São Carlos (SP), com início de operação em setembro de 2025 e geração de cerca de 300 novos postos de trabalho. Os avanços se refletiram também em reconhecimento do mercado e dos clientes, com a LATAM alcançando um NPS histórico de 54 pontos, liderança no segmento de viagens corporativas, o Prêmio Reclame Aqui pelo segundo ano consecutivo e o reconhecimento como uma das empresas que mais respeitam o consumidor. Em 2026, a companhia segue ampliando a conectividade no país, com novas rotas internacionais para Ushuaia e Punta Cana e o início da operação em Uberaba, seu 60º destino doméstico no Brasil, outro marco histórico para a LATAM.