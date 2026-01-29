EMPREGOS E SOLUÇÕES

Curso do Sebrae ensina como transformar empresa em franquia

Gratuita, a capacitação é voltado para microempreendedores individuais, microempresas, empresa de pequeno porte e artesãos

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:16

Os participantes conhecerão os diferentes modelos de franquia e compreenderão as vantagens e desvantagens de se tornar um franqueador(a) Crédito: Divulgação

Muitos empresários e empresárias possuem um modelo de negócio consolidado e vislumbram a oportunidade de tornar a própria empresa numa franquia. Com o objetivo de ensinar os caminhos e acessos para tornar essa expectativa uma realidade, o Sebrae inscreve inscreve gratuitamente para o curso “Como tornar sua empresa uma franquia”.

No curso “Como tornar sua empresa uma franquia”, os participantes conhecerão os diferentes modelos de franquia e compreenderão as vantagens e desvantagens de se tornar um franqueador(a). Aprenderá ainda os passos para estruturar sua franquia e as dicas para manter um bom relacionamento com os franqueados.

O faturamento das franquias no Brasil superou a marca de R$ 287 bilhões nos últimos 12 meses, considerando a data base de outubro de 2025. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF), divulgados em outubro do ano passado.

O curso oferecido pelo Sebrae é virtual e tem duração máxima de cinco horas. Todos os cursos têm certificado digital com verificação de autenticidade. Após a conclusão da capacitação, basta acessar a área logada no portal do Sebrae para emitir o certificado de participação.

Franchising

Franquia ou franchising empresarial é o sistema pelo qual o franqueador (dono da franquia) cede ao franqueado (pessoa com o desejo de abrir a franquia) o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva, de produtos ou serviços. A franquia é um modelo de negócio interessante para os empreendedores, pois permite o uso de uma marca já consolidada, testada e padronizada, diminuindo assim os riscos e problemas de administração.

Serviço

O que: curso “Como tornar sua empresa uma franquia”

Onde: virtual

Quanto: gratuito