Curso do Sebrae ensina como transformar empresa em franquia

Carmen Vasconcelos
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:16
Muitos empresários e empresárias possuem um modelo de negócio consolidado e vislumbram a oportunidade de tornar a própria empresa numa franquia. Com o objetivo de ensinar os caminhos e acessos para tornar essa expectativa uma realidade, o Sebrae inscreve inscreve gratuitamente para o curso “Como tornar sua empresa uma franquia”.
No curso “Como tornar sua empresa uma franquia”, os participantes conhecerão os diferentes modelos de franquia e compreenderão as vantagens e desvantagens de se tornar um franqueador(a). Aprenderá ainda os passos para estruturar sua franquia e as dicas para manter um bom relacionamento com os franqueados.
O faturamento das franquias no Brasil superou a marca de R$ 287 bilhões nos últimos 12 meses, considerando a data base de outubro de 2025. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF), divulgados em outubro do ano passado.
O curso oferecido pelo Sebrae é virtual e tem duração máxima de cinco horas. Todos os cursos têm certificado digital com verificação de autenticidade. Após a conclusão da capacitação, basta acessar a área logada no portal do Sebrae para emitir o certificado de participação.
Franchising
Franquia ou franchising empresarial é o sistema pelo qual o franqueador (dono da franquia) cede ao franqueado (pessoa com o desejo de abrir a franquia) o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva, de produtos ou serviços. A franquia é um modelo de negócio interessante para os empreendedores, pois permite o uso de uma marca já consolidada, testada e padronizada, diminuindo assim os riscos e problemas de administração.
Serviço
O que: curso “Como tornar sua empresa uma franquia”
Onde: virtual
Quanto: gratuito
Inscrições: (clique aqui)
