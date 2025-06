EMPREGO

Concurso público em cidade no sul da Bahia tem salários de até R$ 12 mil; veja vagas

Vagas são oferecidas pela Câmara de Teixeira de Freitas

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas publicou edital para o concurso público com 40 vagas, sendo 18 de caráter imediato e 22 para o cadastro reserva, com salários que variam de R$ 2.201,05 até R$ 12.167,11. >

As vagas estão disponíveis níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever no concurso até o dia 2 de julho mediante ao pagamento de uma taxa de R$ 90,00 para nível fundamental, R$ 100,00 para nível médio e R$ 120 para nível superior. >

O certame é conduzido pelo Instituto Bahia e terá prova objetiva aplicada no dia 3 de agosto. Especificamente para cargos de Analista e Procurador Jurídico Legislativo haverá prova discursiva. Você pode conferir o edital no site do Instituto Bahia. >