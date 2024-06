EMPREGOS E SOLUÇÕES

Concursos oferecem vagas de até R$ 12 mil

Confira lista com oito processos em andamento na Bahia

Nilson Marinho

Publicado em 10 de junho de 2024 às 10:18

Manter a constância e a disciplina, dizem os especialistas, são as molas propulsoras para a aprovação Crédito: Shutterstock

Quem sonha com o ingresso numa carreira pública precisa abdicar de uma série de atividades para superar concorrências gigantescas e passar num concurso público. A saída com amigos e as farras dão lugar a um planejamento meticuloso para chegar ao prêmio final, que oferece os encantos da estabilidade e segurança no emprego.

Nem sempre, a conquista virá de primeira, mas manter a constância e a disciplina, dizem os especialistas, são as molas propulsoras para a aprovação. No Brasil, há dezenas de concursos com editais publicados e inscrições abertas. As oportunidades são para as mais diversas áreas, estados e com remunerações que chegam até R$ 12 mil.

Na Bahia, por exemplo, há concursos para câmaras municipais, Exército, prefeituras e órgão públicos. Também há concursos com vagas em território baiano com editais já previstos para serem publicados.

Os desafios para a conquista do cargo público são grandes, mas a carreira de servidor público também é considerada desafiadora desde a escolha da área de atuação, como destaca Juliana Saboia, mentora de carreira e negócios.

“Construir uma carreira como concursado requer um planejamento estratégico bem elaborado, onde os candidatos devem identificar suas áreas de interesse e aptidões. Nesse processo, é fundamental considerar aspectos como a demanda por profissionais na área, perspectivas de crescimento e realização pessoal. Além disso, estar atento às tendências e inovações em cada setor é essencial, para buscar constantemente atualização e especialização”, explica.

Ainda de acordo com ela, as áreas mais procuradas são aquelas com cargos nas áreas fiscal, jurídica, policial e administrativa, devido à estabilidade e bons salários oferecidos. As menos exploradas, por sua vez, seriam a de setores de meio ambiente, educação e assistência social.

A mentora afirma ainda que o ambiente de trabalho no serviço público é desafiador, requerendo habilidades de adaptação e trabalho em equipe. No entanto, é possível mudar de cargo ao longo da carreira. Os concursados, segundo ela, podem aproveitar oportunidades de mobilidade interna, como remoções, promoções e progressões funcionais, além de concorrer a novos concursos que ofereçam cargos compatíveis com suas habilidades e interesses.

“A consistência e a persistência são fundamentais para alcançar o sucesso nesse desafiador processo. É crucial dedicar tempo diário aos estudos, utilizando materiais atualizados e métodos eficazes de aprendizado. Além disso, buscar capacitação adicional e participar de cursos preparatórios pode aumentar as chances de sucesso. Os candidatos devem desenvolver uma variedade de habilidades e conhecimentos para se destacarem nos concursos públicos, especialmente diante do novo modelo de prova proposto pelo CNU”, conclui Juliana.

Victor Tanaka, especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos, diz que uma pessoa que quer começar a estudar precisa escolher e focar em uma área, entender como os órgãos públicos funcionam e como é dividida sua área de atuação, além de muita prática e revisões.

“O primeiro passo é entender como funciona o mundo dos concursos. Não adianta começar, aleatoriamente, estudando qualquer coisa, sem saber como funcionam os órgãos públicos e como são separadas as áreas, como cada uma delas funciona. A partir disso, desse entendimento, o aluno consegue fazer uma análise de qual concurso ou qual área ele almeja”, orienta Tanaka.

Vagas na Bahia

Codevasf

Nível Superior

53 vagas

Até o dia 17

Câmara de Candeias

Nível Médio e Superior

59 vagas

Salários de até R$ 6,3 mil

Até 14 de julho

Câmara de São Francisco do Conde

Nível Médio e Superior

20 vagas

Salários de até R$ 9,2 mil

Até 7 de julho

Exército

Nível Superior

210 vagas

Até o dia 14 de julho

Prefeitura de Morro do Chapéu

Nível Médio e Superior

84 vagas

Salários de até R$ 4 mil

Até 22 de junho

Prefeitura de Vitória da Conquista

Nível Técnico e Superior

62 vagas + cadastro reserva

Salários de até R$ 3,2 mil

Até 23 de junho

Prefeitura de Salvador

Nível Médio, Técnico e Superior

593 vagas

Salários de até 12,6 mil

Até 8 de julho

Uefs

Nível Médio e Técnico

15 vagas

Salários de até R$ 1,7 mil

Até 24 de junho

Nacional

Conselho Regional de Medicina Veterinária de Alagoas

Nível Médio

Salário de até R$ 3,5 mil

Inscrições até 11 de julho

Universidade Federal de Alagoas

Nível Técnico, Médio e Superior

Salários de até R$ 4,5 mil

Inscrições até 26 de junho

Prefeitura de Ipueiras (CE)

Nível Superior

Salário de até R$ 7,1 mil

Inscrições até 24 de junho

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba

Nível Técnico e Superior

Salários de até R$ 12 mil

Até 12 de julho

Prefeitura de Alhandra (PB)

Níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Salários de até R$ 6 mil

Inscrições até 30 de junho

Prefeitura de Abreu e Lima (PE)

Nível Médio, Técnico e Superior

Salários de até R$ 5 mil

Inscrições até 17 de junho

Conselho Regional de Química da 15ª Região

Salário de até R$ 4,8 mil

Inscrições até 8 de julho

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE)

Nível Fundamental, Técnico e Superior

Salários de R$ 9 mil