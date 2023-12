Confira empresas com vagas de estágio abertas para estudantes

Ardagh Metal Packaging



A Ardagh Metal Packaging (AMP), uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, está em busca de estudantes para o Programa de Estágio Crescer.



São 11 oportunidades para estagiar em modelo híbrido em Alagoinhas/BA, Jacareí/SP e São Paulo/SP. Podem se inscrever estudantes de ensino superior, com previsão de conclusão entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, de áreas como Administração (diversas), Análise de Dados, Ciências Contábeis, Economia, Comércio Exterior, Comunicação, Contabilidade, Direito, Engenharia (diversas), Estatística, Publicidade e Propaganda, Marketing, entre outros. Para participar, é necessário ter disponibilidade de horário das 8h às 15h ou das 9h às 16h, além de conhecimento intermediário no Pacote Office.

A Ardagh Metal Packaging disponibilizará aos aprovados benefícios como Plano de saúde, Refeitório no local ou vale-refeição, Auxílio transporte (VT, Transporte Flex, estacionamento ou fretado), Seguro de vida, Gympass, Programa de Apoio ao Colaborador (PAC), Programa de idiomas gratuito, Ginástica laboral, Licença maternidade e paternidade estendida, Programa de Educação Corporativa, Ambulatório médico, Grupos de afinidade, Vestiários e Bicicletário.

As vagas são para atuar nas seguintes áreas da empresa: Assistência Técnica, Engenharia Corporativa, Financeiro (FP&A), Financeiro (Tesouraria), Jurídico, Melhoria Contínua, Planejamento Estratégico, Produção, Suprimentos e Sustentabilidade.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 16/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/ardagh/

Archer Daniels Midland (ADM)

A Archer Daniels Midland (ADM), do setor de fabricação de produtos alimentícios e bebidas, com mais de 42.000 colaboradores que atendem clientes em mais de 140 países, está em busca de recém-formados para o Trilhando o futuro - Programa de Trainee ADM do Brasil 2024

São 10 vagas de trainee nas cidades de Campo Grande/MS, Joaçaba/SC, Porto Franco/MA, Uberlândia/MG e Rondonópolis/MT. Podem se candidatar profissionais de Engenharias, preferencialmente Elétrica, Química e Mecânica, que tenham concluído a graduação entre entre 2021 e dezembro de 2023.

Além disso, é requisitado que os futuros trainees tenham inglês avançado, além de disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais (contrato CLT), em modelo híbrido, sendo um dia em home office e quatro presenciais. As oportunidades são para atuar em áreas da empresa como Operações de Óleo Envasado, Operações de Biodiesel e Silos.

Os futuros trainees da ADM irão receber benefícios como Convênio médico, Convênio odontológico, Seguro de vida, Gympass, Fretado/vale-transporte (dependendo da localidade), Vale-alimentação e vale-refeição ou refeitório no local (dependendo da localidade), Desconto em produtos Pet Food da ADM, Escola de idiomas gratuita, Bônus de participação nos resultados (PPR), Acesso gratuito ao LinkedIn Learning Premium, Plano de previdência privada, Programa de mentoria e Plano de carreira estruturado.

Salário: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 12/01

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/adm/

PPG

A PPG, que atua no ramo de tintas, revestimentos e materiais especiais, ajudando a proteger e embelezar as mais diversas superfícies e os bens mais preciosos e tem presença em mais de 70 países, está recrutando 32 estudantes para o Programa de Estágio Pintando Novos Talentos, para estagiar nas cidades de Américo Brasiliense/SP, Sumaré/SP, Gravataí/RS e Pinhais/PR

São bem-vindos ao processo seletivo estudantes de curso superior, com previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026 em áreas como Administração, Ciências Atuariais, Ciências Químicas, Comércio Exterior, Comunicação, Contabilidade, Controladoria, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária e diversos outros. Podem se inscrever também alunos de curso técnico de áreas como Administração, Análises Químicas, Química e Segurança do Trabalho, que tenham previsão de conclusão a partir de dezembro de 2024.

Além disso, são desejáveis conhecimentos técnicos como Espanhol, ERP, Excel, Inglês, Power BI, Power Point e/ou Word. A empresa disponibiliza um pacote de benefícios bem completo, com Assistência médica e odontológica, Vale-transporte e/ou ônibus fretado, Possibilidade de efetivação, Recesso remunerado, Refeição no local, Seguro de vida, Gympass e Bônus.

Bolsa-auxílio: entre R$ 1.472,00 e R$ 1.820,00 para alunos de curso superior, e entre R$ 1.063,00 e R$ 1.232,00 para estudantes de cursos técnico.

Prazo de inscrição: 20/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/ppg

Logicalis

A Logicalis, empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, está em busca de estudantes para participar do Programa de Estágio Logicalis 2024. São 18 vagas para trabalhar em modelo híbrido nas cidades de Barueri/SP, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

Podem participar do processo seletivo, estudantes de cursos de graduação como Administração, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicação, Engenharia Elétrica, Estatística, Matemática, Segurança da Informação, Sistemas da Informação e similares, com previsão de conclusão de curso em dez/2025.

As oportunidades são para estagiar nas áreas de Consultoria, Tech House e Transformação Digital. Dessa forma, os aprovados terão uma experiência variada e inclusiva, para que possam construir uma carreira sólida e diversificada.

Além de bolsa-auxílio, a Logicalis disponibilizará benefícios como Assistência Odontológica, Vale-refeição e/ou alimentação, Seguro de vida, Assistência médica, Capacitação e acompanhamento de desempenho, Vale-transporte e Gympass.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 20/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/logicalis/

A Mitsubishi Electric, empresa com mais de 100 anos de história e líder mundial na fabricação, comercialização e vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em diversos segmentos, está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio e Jovem Aprendiz Crescendo com Energia. Presente no Brasil desde a década de 70, atualmente a empresa oferece soluções nas áreas de: automação industrial e CNC, sistemas de ar-condicionado, automação de processos, equipamentos automotivos, sistemas de visualização e sistemas de transporte.

No total são 12 vagas, sendo nove de estágio (modelo híbrido) e três de jovem aprendiz (modelo presencial), para atuar nas cidades de Barueri/SP e Votorantim/SP.

Os interessados nas oportunidades de estágio devem ter previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026 em cursos de graduação como Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Comunicação, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda. Para se candidatar às vagas de jovem aprendiz devem estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou Técnico, ter entre 18 e 22 anos e disponibilidade para trabalhar 6h/dia.

Bolsa-auxílio para estágio: R$ 2.180,00

Salário para Jovem Aprendiz: R$ 930,00

Prazo de inscrição: 15/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/mitsubishi-electric

Hypera Pharma



A Hypera Pharma, uma das maiores e mais diversificadas empresas farmacêuticas do país, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. São mais de 30 vagas em São Paulo (SP), 04 em Barueri (SP) e 03 em Goiânia (GO), mais 01 em Anápolis (GO), e os candidatos devem estar no penúltimo ou último ano do curso de graduação e ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é presencial.

As vagas são para as áreas de Comunicação/Criação, Financeiro, Inovação, Jurídico, Marketing, Planejamento, Projetos, Tecnologia da Informação, Trade Marketing, Gente & Gestão e Estudos do Consumidor.

Além da bolsa-auxílio competitiva em relação ao mercado, a Hypera Pharma oferece diversos benefícios, como assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale refeição; vale alimentação; fretado, vale transporte ou estacionamento gratuito; clube de vantagens; farmácia gratuita; desconto em dermocosméticos e vitaminas; telemedicina; e recesso remunerado.

Os estagiários também participarão da criação e execução de projetos com soluções voltadas à saúde e ao bem-estar coletivo, com supervisão de profissionais da companhia. O Programa de Estágio 2024 terá duração de até dois anos.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 10/12/23 - últimos dias

Link de inscrição: http://www.ciadeestagios.com.br/vagas/hyperapharma

Brainfarma

A Brainfarma, subsidiária do Grupo Hypera Pharma, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. Ao todo são 45 vagas em Anápolis (GO), 19 em Barueri (SP), 02 em Jundiaí (SP) e 13 em Itapecerica da Serra (SP), e os candidatos devem estar no penúltimo ou último ano do curso de graduação e ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é presencial.

As vagas são para as áreas de Assuntos Regulatórios, Engenharia, Excelência Profissional, P&D e Qualidade, Planejamento de Produção e Produção.

Além de bolsa-auxílio competitiva em relação ao mercado, a Brainfarma oferece diversos benefícios, como assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale refeição; vale alimentação; fretado, vale transporte ou estacionamento gratuito; clube de vantagens; farmácia gratuita; desconto em dermocosméticos e vitaminas; telemedicina; e recesso remunerado.

Os estagiários também participarão da criação e execução de projetos com soluções voltadas à saúde e ao bem-estar coletivo, com supervisão de profissionais da companhia. O Programa de Estágio 2024 terá duração de até dois anos.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 10/12/23 - - últimos dias

Link de inscrição: http://www.ciadeestagios.com.br/vagas/brainfarma

Nissan

A Nissan, fabricante japonesa de automóveis que atende mais de 160 países, com mais de 160.000 funcionários e líder na produção de veículos de emissão zero, busca 89 estudantes para o Programa de Estágio Nissan Brasil 2024.

Os futuros estagiários irão atuar na fábrica da Nissan em Resende/RJ e nas unidades da empresa no Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Jundiaí/SP e São José dos Pinhais/PR, sendo que 80% das vagas serão destinadas a grupos minoritários para garantir uma seleção com forte perspectiva de gênero, deficiência física e diversidade de raça, além de considerar também universidades mais distantes dos centros urbanos.

Para participar, é necessário estar fazendo um dos seguintes cursos de graduação com previsão de conclusão a partir de dezembro de 2025: Administração, Análise e desenvolvimento de sistemas, Ciências atuariais, Ciências contábeis, Ciências econômicas, Economia, Comércio exterior, Comércio internacional, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia empresarial e controladoria, Engenharias, Estatística, Marketing, Matemática, Psicologia, Publicidade e propaganda, Relações econômicas internacionais, Relações internacionais e ciências políticas, Segurança da informação, Sistemas de informação, Tecnologia da informação e correlatos. Os futuros estagiários que irão atuar em áreas como Assuntos Governamentais, Compliance, Comunicação Corporativa, Design, Engenharia de Produção, Engenharia de Produto, Financeiro, Jurídico, Manutenção, Marketing, Planejamento de Produto, Qualidade, Sistemas e Tecnologia da Informação e Vendas.

A Nissan oferecerá diversos benefícios, entre eles, assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte ou transporte fretado, ajuda de custo para montar um home office, dia livre no mês do aniversário e Gympass.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 10/12 - - últimos dias