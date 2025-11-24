Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cora reforça aposta no trabalho remoto e anuncia 15 vagas em aberto

Entre as posições estão desenvolvedora back-end sênior e pleno, full stack engineer pleno, analista de modelagem de crédito pleno, cientista de dados pleno com preferência para mulheres.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:38

A Cora novas vagas 100% remotas, reforçando sua cultura de autonomia, flexibilidade e futuro do trabalho
A Cora novas vagas 100% remotas, reforçando sua cultura de autonomia, flexibilidade e futuro do trabalho Crédito: Shutterstock

A Cora, banco digital criado exclusivamente para apoiar pequenas e médias empresas (PMEs), está com 16 vagas abertas em diferentes áreas, todas no modelo remoto. Com seis anos de operação, mais de 1,8 milhão de clientes e um time de cerca de 350 pessoas distribuídas por todas as regiões do país, a empresa defende o home office como uma escolha estratégica, que equilibra performance, engajamento e flexibilidade.

De acordo com Gustavo Viegas, diretor de Pessoas e Cultura da Cora, o modelo remoto contribui para reduzir burocracias, melhorar a qualidade de vida das pessoas e equilibrar a vida pessoal e profissional. Para ele, encontros presenciais seguem existindo, mas de forma intencional e pontual, voltados a alinhamento estratégico, fortalecimento de cultura, colaboração, cocriação e celebrações. A proposta da Cora é unir o melhor dos dois mundos: um modelo remoto que se apoia no presencial apenas nos momentos que mais importam.

Entre as posições abertas estão vagas para pessoa desenvolvedora back-end sênior e pleno, full stack engineer pleno, analista de modelagem de crédito pleno, cientista de dados pleno com preferência para mulheres, além de oportunidades em finanças, segurança do cliente, riscos e marketing.

A Cora valoriza o espírito empreendedor e busca pessoas inconformadas, com autonomia, perfil resolutivo, colaboração e empatia.

Entre os benefícios oferecidos estão remuneração competitiva, PLR, benefícios flexíveis no cartão Flash, plano de saúde com dependentes, plano odontológico, parcerias com Wellhub e Zenklub, licença parental estendida (seis meses para gestantes e três para não gestantes), auxílio-creche, apoio a famílias com filhos com deficiência, trabalho 100% remoto com auxílio home office e convênio com coworkings, além de auxílio aprendizagem anual de R$ 3.000.

Serviço – Vagas na Cora

As inscrições para as posições abertas podem ser feitas pelo site: www.cora.com.br/vagas-cora

Com assessoria

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - Ypê abre 70 Vagas de emprego no Brasil com oportunidades em Simões Filho (BA)

Ypê abre 70 Vagas de emprego no Brasil com oportunidades em Simões Filho (BA)
Imagem - Black Friday segura: 7 dicas para não cair em golpes

Black Friday segura: 7 dicas para não cair em golpes
Imagem - Programa Acelera Itaú: Vagas para Gerente de Negócios com Salário e Plano de Carreira Estruturado

Programa Acelera Itaú: Vagas para Gerente de Negócios com Salário e Plano de Carreira Estruturado

MAIS LIDAS

Imagem - Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado
01

Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados
02

Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados

Imagem - Jimmy Cliff na Bahia: astro foi na Fonte Nova, tem filha baiana e conheceu esposa por meio de Margareth Menezes
03

Jimmy Cliff na Bahia: astro foi na Fonte Nova, tem filha baiana e conheceu esposa por meio de Margareth Menezes

Imagem - Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’
04

Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’