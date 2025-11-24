EMPREGOS E SOLUÇÕES

Cora reforça aposta no trabalho remoto e anuncia 15 vagas em aberto

Entre as posições estão desenvolvedora back-end sênior e pleno, full stack engineer pleno, analista de modelagem de crédito pleno, cientista de dados pleno com preferência para mulheres.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:38

A Cora novas vagas 100% remotas, reforçando sua cultura de autonomia, flexibilidade e futuro do trabalho Crédito: Shutterstock

A Cora, banco digital criado exclusivamente para apoiar pequenas e médias empresas (PMEs), está com 16 vagas abertas em diferentes áreas, todas no modelo remoto. Com seis anos de operação, mais de 1,8 milhão de clientes e um time de cerca de 350 pessoas distribuídas por todas as regiões do país, a empresa defende o home office como uma escolha estratégica, que equilibra performance, engajamento e flexibilidade.

De acordo com Gustavo Viegas, diretor de Pessoas e Cultura da Cora, o modelo remoto contribui para reduzir burocracias, melhorar a qualidade de vida das pessoas e equilibrar a vida pessoal e profissional. Para ele, encontros presenciais seguem existindo, mas de forma intencional e pontual, voltados a alinhamento estratégico, fortalecimento de cultura, colaboração, cocriação e celebrações. A proposta da Cora é unir o melhor dos dois mundos: um modelo remoto que se apoia no presencial apenas nos momentos que mais importam.

Entre as posições abertas estão vagas para pessoa desenvolvedora back-end sênior e pleno, full stack engineer pleno, analista de modelagem de crédito pleno, cientista de dados pleno com preferência para mulheres, além de oportunidades em finanças, segurança do cliente, riscos e marketing.

A Cora valoriza o espírito empreendedor e busca pessoas inconformadas, com autonomia, perfil resolutivo, colaboração e empatia.

Entre os benefícios oferecidos estão remuneração competitiva, PLR, benefícios flexíveis no cartão Flash, plano de saúde com dependentes, plano odontológico, parcerias com Wellhub e Zenklub, licença parental estendida (seis meses para gestantes e três para não gestantes), auxílio-creche, apoio a famílias com filhos com deficiência, trabalho 100% remoto com auxílio home office e convênio com coworkings, além de auxílio aprendizagem anual de R$ 3.000.

Serviço – Vagas na Cora

As inscrições para as posições abertas podem ser feitas pelo site: www.cora.com.br/vagas-cora