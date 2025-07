CIDADE BAIXA

Curso gratuito capacita mulheres em Salvador para atuar na construção civil; veja como participar

Formação oferece conteúdo técnico e tem foco em inserção profissional e autonomia financeira

Carol Neves

Publicado em 24 de julho de 2025 às 11:02

Curso gratuito capacita mulheres para atuar na construção civil Crédito: Divulgação

Moradoras da Cidade Baixa, em Salvador, têm a chance de entrar para o setor da construção civil por meio do curso gratuito “Construa com Elas”, voltado exclusivamente para mulheres a partir de 18 anos. A formação é parte de uma iniciativa da Conder, vinculada ao Governo da Bahia, e oferece 20 vagas para quem vive nos bairros do Uruguai, Roma, Mares, Bate Estaca e áreas próximas. >

O curso é uma resposta direta à baixa presença feminina na construção civil, setor historicamente dominado por homens. Apesar de avanços recentes, as mulheres ainda representam apenas cerca de 10% da força de trabalho formal no ramo, segundo dados da Rais e do Caged. >

Com aulas que vão desde noções de arquitetura e segurança no canteiro de obras até conteúdos de direitos humanos, feminismo e cidadania, a formação vai além do ensino prático. O objetivo é fortalecer a autoestima das participantes, ampliar suas redes de apoio e criar possibilidades reais de geração de renda.>

A iniciativa integra um projeto social maior que acompanha as obras de micro e macrodrenagem realizadas pelo governo estadual na região. Além da capacitação em construção, outras atividades estão previstas, como cursos de pintura voltados para mulheres e oficinas nas áreas de alimentação, meio ambiente, saúde e bem-estar.>

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Escritório Social, localizado na 3ª Travessa Princesa Isabel, nº 29, em Massaranduba, em frente ao Baiuca Bar. Interessadas também podem obter informações pelos números de WhatsApp: (71) 99160-8060 ou (71) 99971-8284.>

Serviço:>

Curso “Construa com Elas”>

Formação gratuita em construção civil para mulheres da Cidade Baixa>

Vagas: 20>

Público: Mulheres a partir de 18 anos, moradoras dos bairros Uruguai, Roma, Mares, Bate Estaca e adjacências>

Conteúdo: Construção civil, materiais e segurança, arquitetura básica, direitos humanos, feminismo e cidadania>

Outros cursos do projeto: Pintura, alimentação, oficinas ambientais, saúde e bem-estar>

Informações e inscrições presenciais:>

Escritório Social – 3ª Travessa Princesa Isabel, nº 29, Massaranduba>

Ponto de referência: Em frente ao Baiuca Bar>