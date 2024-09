EMPREGOS E SOLUÇÕES

Decolar abre mais de 30 vagas

A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – anuncia a abertura de mais de 30 vagas para áreas de Atendimento, Produtos Aéreos, Produtos em Destino, Vendas e Comercial. As oportunidades são para os cargos de liderança, posições administrativas e de atendimento nas lojas físicas, para atuação nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal. Os interessados encontram todos os requisitos diretamente no portal de vagas da companhia.