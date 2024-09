EMPREGOS E SOLUÇÕES

Dicas para melhorar a experiência no trabalho remoto

Com o avanço das tecnologias e a necessidade de adaptação a novos modelos de trabalho, o regime 100% remoto e com horários flexíveis tornou-se uma realidade para muitas empresas e profissionais. Segundo uma pesquisa recente da Gartner, cerca de 70% das empresas globais adotaram algum nível de trabalho remoto.

Essa modalidade de trabalho oferece inúmeros benefícios, como a possibilidade de organizar melhor a vida pessoal e profissional, sem as limitações tradicionais do horário de escritório. No entanto, para aproveitar ao máximo essa flexibilidade, é essencial adotar práticas que garantam a produtividade e o equilíbrio.