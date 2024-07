EMPREGOS E SOLUÇÕES

Engajamento é o principal desafio da área de Desenvolvimento Humano e Organizacional do RH

Fator foi apontado por quase 2/3 dos entrevistados da quarta edição da pesquisa HR Innovation, elaborada pela Ahgora by TOTVS

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 09:00

O levantamento evidencia a dificuldade das empresas em estabelecer conexões reais com seus colaboradores Crédito: Shutterstock

O engajamento interno é o principal desafio enfrentado pela área de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) nos departamentos de RH das organizações. É o que apontam 65,5% dos entrevistados da quarta edição da pesquisa HR Innovation, elaborada pela Ahgora by TOTVS.

O número é quase o dobro do registrado na última edição da pesquisa, de 2023, quando foi de 33,8% e evidencia a dificuldade das empresas em estabelecer conexões reais com seus colaboradores, especialmente em um contexto no qual estão vigentes diferentes modelos de trabalho. Além disso, o engajamento se conecta diretamente a aspectos como cultura organizacional e desenvolvimento dos profissionais, tendo também um papel importante na construção do RH estratégico.

Em um contexto no qual a experiência na jornada do colaborador é cada vez mais relevante para as organizações, a área de Desenvolvimento Humano e Organizacional se destaca diante da importância da humanização da gestão de pessoas. E a pesquisa revelou outros desafios latentes citados pelos profissionais entrevistados, que mostram que há obstáculos importantes a serem superados neste sentido, como feedback (56%), clima organizacional (50,8%), endomarketing (30,2%) e 1-1 (26,2%).

Perfil dos entrevistados

O levantamento reúne informações principalmente de lideranças (50,5%), como coordenadores, supervisores, gerentes, diretores, proprietários e C-levels, totalizando 381 respondentes, sendo que 32,6% atuam na área de gestão de RH e 30,3% no segmento de serviços. Entre as empresas que participaram desta pesquisa, 36,1% integram de 51 a 300 colaboradores; 25,5% entre 1 e 50; 18,8% de 301 a mil funcionários; 10,1% de 1.001 a 3 mil; e 9,5% acima de 3 mil.

Para acessar o conteúdo completo do estudo “HR Innovation 2024”, acesse.

Sobre a TOTVS