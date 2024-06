EMPREGOS E SOLUÇÕES

Estágio e Trainee: confira seis vagas disponíveis via Cia de Talentos neste mês

As oportunidades são nas empresas Globo, Basf, Electrolux, BAS e PWC; e abrangem o público que está iniciando na carreira

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 09:00

Seis processos seletivos de vagas de estágio e trainee, referentes a empresas como Globo e Basf Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

A Cia de Talentos, maior consultoria para carreira da América Latina, está, atualmente, conduzindo seis processos seletivos de vagas de estágio e trainee, referentes a empresas como Globo e Basf. As vagas são para estudante de graduação, com disponibilidade para atuar por seis horas diárias. Confira abaixo as possibilidades.

Globo: A empresa é uma rede de televisão, assistida por mais de 200 milhões de pessoas diariamente. Inclui TV aberta e por assinatura, produtos digitais como Globoplay, Cartola, G1, Globo Esporte, GShow e outros serviços.Os pré-requisitos para o Programa Estagiar Globo 2024 são formação entre julho de 2025 e dezembro de 2026, e se identificar com a cultura e os valores da Globo. As vagas estão abertas para diferentes regiões do Brasil, como Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).Os benefícios são bolsa-auxílio, VR/VA, auxílio-transporte, assistência médica, seguro de vida e gympass. Os interessados podem se inscrever neste link, por tempo indeterminado.