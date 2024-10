EMPREGOS E SOLUÇÕES

Expo África Brasil “Connection”abordará negócios e cultura África-Brasil

Inédita e com entrada gratuita, realização reúne empresas, artistas e profissionais de países africanos e do Brasil nos dias 25 e 26 de outubro

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 09:00

O fundador e presidente do Instituto Literáfrica João Canda destaca a importância pequenas e médias empresas para a cooperação econômica Crédito: Divulgação

Com o objetivo de promover conexões entre diferentes setores da economia, incentivar parcerias empresariais e fomentar o intercâmbio de conhecimento tecnológico e profissional entre a África e o Brasil, São Paulo sedia a Expo África Brasil “Connection”, que acontece nos dias 25 e 26 de outubro, no Expo Center Norte, com entrada gratuita. Realizado pelo Instituto Literáfrica, trata-se do primeiro e maior evento da América Latina de promoção comercial de empresas multissetoriais dos países africanos.

A Expo África Brasil espera atrair mais de 20 mil visitantes, reunindo mais de 200 empresas e diferentes países africanos. Com uma programação de 100 horas, o evento envolve investidores, empresários, acadêmicos, pesquisadores, estudantes e outros profissionais. Além de promover negócios, a Expo oferece uma agenda voltada à cultura, arte e educação, com profissionais e artistas de diversos países africanos e do Brasil compartilhando experiências e conhecimentos.

Segundo o fundador e presidente do Instituto Literáfrica, João Canda, que também é escritor e palestrante internacional, esse inédito encontro africano reúne empresários de excelência, personalidades políticas, artistas e profissionais de carreira internacional. "Com isso, ressaltamos, entre vários pontos, que a cooperação econômica e o fortalecimento comercial não se limitam às grandes companhias, mas também às pequenas e médias empresas entre países africanos e o Brasil, com o objetivo de atender às demandas em todos os setores e gerando milhões em negócios", afirma.

A programação inclui uma série de atividades, como conferências, bate-papos, palestras, fóruns de negócios, exposição, além do Festival de Arte-Cultura Africana e Afrobrasileira. O evento também conta com o Fórum de Imersão, apresentações de arte africana, e uma experiência gastronômica que destaca a culinária africana e afro-brasileira.

Entre os mais de 60 speakers africanos, destacam-se nomes como Nangula Uaandja, diretora executiva da NIPDB, da Namíbia; Tibe Bi Gole Blaise, cônsul honorário da Costa do Marfim; Edinam Adjei-Sika, presidente da câmara de comércio Gana Brasil; Segun Arinze, presidente AGN e AVOA da Nigéria; Bernabas Kidane, presidente da TradeEthiopia Company, da Ethiopia; Ana Paula, diretora executiva da Vita grupo, de Cabo Verde; e Othman BABA, diretor geral da Royal Air Maroc para o Brasil, de Marrocos.

O evento traz, ainda, mais de 40 brasileiros como palestrantes e mediadores, entre eles, Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, e Claudionor Alves, diretor executivo de Diversidade do Grupo Carrefour.

O Festival Arte-Cultura Africana e Afro-Brasileira apresenta grandes artistas africanos e brasileiros em um mesmo palco, incluindo imigrantes e refugiados africanos que vivem no Brasil. Entre as atrações confirmadas estão Ndaka de Angola, Diima da Guiné-Bissau e do Brasil, Lino Krizz e amigos, com participações de DJs Hum e Dri, Edi Rock, Carlos Dafé, Thulla Melo e Graça Cunha.

Mais informações sobre ingressos gratuitos e participação como expositor nas mostras podem ser consultadas no site oficial do evento.

Programação - Expo África Brasil (palco principal)

Sexta-feira, 25 de outubro

Abertura – 10h;

Painel Imigração e Refúgio – Vivências e dilemas de refugiados africanos – 13h;

Painel Literatura – A África que não lemos e lançamento de livro da autora angolana Marley Selo, 14h;

Painel Equidade Racial – Pacto da promoção da equidade racial, 16h;

Painel A África que não conhecemos! – 18h;

Festival de Arte-cultura Africana e Afro-Brasileira, com show e danças - 19h30;

Sábado, 26 de outubro

Painel Vivências de empreendedores africanos – inclusão e percepção do mercado brasileiro – 10h;

Painel Mulheres africanas, mulheres do Brasil – descolonização das mentes, estereótipos e violência – 11h;

Painel A identidade africana nas artes plásticas dos imigrantes africanos no Brasil – 12h;

Painel A África e a diáspora – 15h;

Painel A produção cinematográfica africana no mundo – 17h;

Festival de Arte-cultura Africana e Afro-Brasileira, com show, danças e desfile de moda – 19h.

Programação - Expo África Brasil (palco fórum de negócios)

Sexta-feira, 25 de outubro

Painel Parceria Público Privado – Políticas de incentivo e visão de governos africanos para PPP. – 13h;

Painel Educação e Treinamento – Parcerias e desafios do presente para o futuro, 14h;

Painel Instituições e Serviços Financeiros – Finanças, taxas de câmbio, investimentos e mercados financeiros africanos e contribuições do sistema bancário brasileiro na relação comercial com os países africanos, 15h;

Painel Aviação – Companhias Aéreas Africanas | Voando para a América, 18h.

Sábado, 26 de outubro

Painel Transporte e Logística – Demanda e oferta para países africanos. – 10h;

Painel Agronegócios – Um continente de olho na Agroindústria para desenvolvimento e possibilidades de cooperação, 11h;

Painel Ciência e Tecnologias – Inteligência Artificial para crescimento econômico africano e brasileiro. – 13h;

Painel Bens Consumíveis – Varejo, consumo, economia - Oportunidades de negócios, comprar e vender, 14h;

Painel Energia Limpa e Renovável – Realidades africanas, oportunidades no sector e a experiência do Brasil para África, 17h.

Serviço

Expo África Brasil “Connection” São Paulo