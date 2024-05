EMPREGOS E SOLUÇÕES

Festival Nacional de Artesanato será realizado em Salvador

Evento reunirá na Arena Fonte Nova representantes de importantes polos de produção artesanal da Bahia e do Brasil

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 09:00

Inspirado na expressão "Fé na Bahia", o FENABA vai promover o intercâmbio entre mais de 200 artesãs e artesãos das 20 Rotas do Artesanato da Bahia Crédito: Agência Dudes/Divulgação

A riqueza e a diversidade cultural do Artesanato da Bahia e de outras regiões do Brasil vão tomar conta da capital baiana durante o 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia – FENABA entre os dias 17 e 19 de maio (sexta-feira a domingo) na Arena Fonte Nova. Será um grande encontro entre artes, saberes e tradições e muita criatividade numa extensa programação para toda a família. Além da comercialização de produtos, o festival terá feira, salão de negócios, desfile de moda artesanal, atividades de qualificação, espaço infantil, gastronomia, manifestações culturais e shows. A entrada será gratuita, com expectativa de 3.500 visitantes por dia.

Inspirado na expressão "Fé na Bahia", o FENABA vai promover o intercâmbio entre mais de 200 artesãs e artesãos das 20 Rotas do Artesanato da Bahia, 20 mestras e mestres, seis associações de artesanato, representando a Federação de Associações de Artesãos do Estado da Bahia – FAAEB e dez Federações Nacionais representando a Confederação Brasileira de Artesãos – CONART – Brasil. Além da Bahia, estarão presentes os estados de Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Sergipe, São Paulo e o Distrito Federal. O festival ocupará os níveis 6, 7 e 8 da Arena Fonte Nova e contará com 235 estantes. Servidores públicos do estado terão descontos de 5% a 15% na compra de produtos.

Do fuxico à ourivesaria- O visitante vai encontrar uma variedade de técnicas do artesanato, como renda, bordado, tecelagem, pintura, cerâmica, entalhe em madeiras, trançado, crochê, fuxico, ourivesaria, costura em retalho, redes e objetos produzidos a partir de matérias-primas como coco, palha, fibra, piaçava, sementes, escamas de peixes e conchas. São peças que resultam de diferentes tipologias, que contam história e exaltam a criatividade das artesãs e artesãos de diferentes regiões da Bahia e do Brasil.

Além de reunir num só lugar representantes de importantes polos de produção artesanal do país, o FENABA vai proporcionar para artesãs e artesãos da Bahia maior visibilidade e oportunidade de comercialização dos seus produtos. O evento também tem a proposta de articular políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do artesanato, com a valorização dos artistas e ações voltadas à geração de trabalho e renda.

O 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia - FENABA é uma realização do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Coordenação de Fomento ao Artesanato – CFA, Programa de Artesanato da Bahia, e das Secretarias da Cultura (Secult), do Turismo (Setur) e Promoção da Igualdade Racial (Sepromi). O evento tem correalização da Pau Viola e apoio da Associação Fábrica Cultural.

“O Festival é um evento inédito na Bahia, que vai reunir aqui em Salvador a arte e o trabalho de profissionais dos principais centros artesanais do Brasil. A Bahia estará representada por artesãos e artesãs de todas as 20 rotas do artesanato do estado. O Festival tem uma dimensão cultural, econômica com a geração de renda, turística divulgando a Bahia e atraindo visitantes para o nosso estado”, afirma Davidson Magalhães, secretário da Setre.

Forte presença feminina - Com presença majoritária de expositoras mulheres, entre artesãs e mestras, o festival celebra a força do empreendedorismo feminino, destacando o artesanato como instrumento de empoderamento que se traduz como um ofício gerador de renda e independência financeira para muitas delas.

Um dos destaques será a presença da mestra artesã Maria do Carmo Amorim, 76 anos, da quarta geração de uma família de mulheres rendeiras de Saubara que tiveram a vida transformada pelo artesanato. Para a artesã, a realização do FENABA é uma celebração da arte e da cultura da Bahia.

“Eu estou feliz com a realização deste festival. Tenho participado de eventos em outros estados e sentia falta de reunir o nosso povo, a nossa cultura e reencontrar nossos amigos artesãos e artesãs em um evento como este. Depois da pandemia, ficamos muito preocupados com o rumo do nosso trabalho. O festival é a oportunidade de mostrarmos a nossa potência. Porque a Bahia é uma potência em artesanato e cultura”, afirma.

Maria do Carmo é fundadora da Associação de Artesãos de Saubara, que reúne atualmente 53 artesãs. São mulheres que ajudam a transformar a técnica ancestral do bilro a ser reconhecida em todo Brasil e até em outros países. O sucesso é tanto que, recentemente, o trabalho dessas artistas foi parar nas telas da TV. Elas foram responsáveis pela confecção das peças de renda que cobrem o vestido de noiva de Maria Santa, a Santinha, personagem da atriz Duda Santos, no remake da novela "Renascer".

“O Festival do Artesanato é um evento de grandes dimensões para o artesanato da Bahia. A expectativa é que ocorra um grande volume de vendas e que o público entre em contato com a diversidade do artesanato do nosso estado. Haja vista que esta é a primeira vez que teremos uma quantidade tão grande de artesãs e artesãos vindos de todas as 20 rotas do artesanato que estão espalhadas nos 27 territórios de identidade da Bahia”, afirma Weslen Moreira, coordenador do Fomento ao Artesanato – CFA.

Programação e espaços - O FENABA será aberto ao público no dia 17, às 15h, e a solenidade oficial de abertura será às 17h com a presença de autoridades.

O Nível 6 da Arena Fonte Nova é o espaço da feira que vai concentrar a maioria dos estandes de comercialização de produtos. No andar, também vai funcionar o espaço gastronômico, parque infantil, espaço da Economia Solidária, Salão de Negócios e um mini palco, onde acontecerão apresentações artísticas e musicais.

No Nível 7, os visitantes poderão explorar espaços dedicados à homenagem da tradição e cultura ancestral. Destaque para o “Espaço Mestras e Mestres ”, onde artistas renomados compartilham seus saberes e promovem a preservação e transmissão dos conhecimentos e técnicas artesanais para as futuras gerações. Também será destaque o “Espaço dos Povos Originários e Tradicionais”, que vai apresentar toda a riqueza da arte e da cultura indígena e quilombola da Bahia.

No mesmo andar, os visitantes do FENABA conhecerão o ‘Espaço Conceito’, uma exposição imersiva que reproduz um cenário de uma casa decorada com um mix de peças artesanais utilitárias para o dia a dia, mostrando como o uso do artesanato na decoração pode imprimir beleza, personalidade e funcionalidade para os ambientes. No local, também acontecerão as oficinas de qualificação, onde visitantes e artesãos irão aprender e aprimorar técnicas de artesanato.

Já no Nível 8 da Arena Fonte Nova, o auditório recebe o 2° Encontro de Artesãs e Artesãos Artesanato da Bahia e os painéis com as temáticas “Artesanato e Empreendedorismo Feminino” e “Negócios do Artesanato”.

Para chegar ao FENABA, o público deve usar preferencialmente a Ladeira da Fonte. Para quem for de carro, o estacionamento funcionará no Nível 2 da Arena Fonte Nova, com acesso pelo Dique do Tororó.

Atrações

O palco principal do FENABA, montado na área externa do nível 7, vai receber shows com grandes nomes da música baiana e nacional. Na abertura (17), o festival receberá a sambista baiana Mariene de Castro e os Autorais, projeto que reúne três grandes compositores e cantores baianos: Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Delrey.

No dia 18 (sábado), o cantor e compositor carioca Paulinho da Viola se apresenta em clima de encerramento da turnê nacional comemorativa aos seus 80 anos, retornando a Salvador após nove anos com um repertório rico em samba e choro para o público presente do festival. No mesmo dia, o FENABA recebe a banda Sambaiana, grupo de samba formado por mulheres, e o stand up do influencer Matheus Buente. No dia 19 (domingo), o cantor Jau e convidados encerram o último dia do evento.

SERVIÇO:

1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia – FENABA

Data: 17 a 19 de maio de 2024 (sexta-feira, sábado e domingo)

Local: Arena Fonte Nova (Níveis 6,7 e 8)

Horário:

17/05 (sexta-feira): das 10h às 22h

18/05 (sábado): das 10h às 22h

19/05 (domingo): de 10h às 19h

Acesso: Ladeira da Fonte

Entrada gratuita

Servidores públicos do estado terão descontos entre 5% a 15% nas compras de produtos

Estacionamento: N2 (Entrada pelo Dique) - R$ 20

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

17/05 - Mariene de Castro e Autorais

18/05 - Paulinho da Viola, Sambaiana e stand up com o influencer Matheus Buente