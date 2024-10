EMPREGOS E SOLUÇÕES

Fórum de Inovação, Cultura e Criatividade da Bahia aborda tecnologia na economia criativa

A programação inclui debates, oficinas, palestras e workshops que abordarão temas de relevância para o setor

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 23:47

A atividade explorará o impacto da tecnologia na ascensão da cultura Crédito: Shutterstock/Reprodução

O impacto da tecnologia na ascensão da cultura. Essa será a proposta do I Fórum de Inovação, Cultura e Criatividade da Bahia, que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no Senai CIMATEC. A programação inclui debates, oficinas, palestras e workshops que abordarão temas de relevância para o setor.

O primeiro dia trará um debate sobre o papel da tecnologia na criatividade e sustentabilidade. Entre as atividades destacam-se a Oficina de Impressão com Canetas 3D, ministrada por Uilian e Ronan, das 17h30 às 18h30, e a palestra "Cultura e Desenvolvimento", com Renata Rocha (UFBA), das 16h às 17h. Além disso, haverá a Oficina de Inteligência Artificial: Otimização de Processos Criativos com Thaís Santos, das 14h às 15h, e o Workshop Acelerando Vendas com IAcom João Vitor Costa, das 15h às 16h.

O segundo dia do evento destacará o impacto do audiovisual no mercado de trabalho, com diversas oficinas e palestras. A Oficina Olhos que Vendem: O Poder do Audiovisual na Economia Criativa, ministrada por Maria Clara Xavier, será realizada das 15h às 16h, seguida pelo Painel Festivais Baianos: Pontes para Novas Narrativas, com Day Sena, Léo Silva e Aline Cléa, além da exibição do filme "É D’Oxum", das 17h às 18h30. Outro destaque é o Workshop Narrativas Cinematográficas: Moldando Experiências Imersivas do Futuro, com Nalini Vasconcelos, das 14h às 15h.

O último dia será dedicado à preservação cultural e contará com bate-papos e oficinas que exploram a interface entre arte e tecnologia. Pela manhã, o Painel Tecnologia, Arte e Preservação Cultural contará com Thiago Raimundo (Shining 3D) e participação da COMPRINT, das 9h às 10h. Outro ponto alto é a Oficina Prototipando Jogos com Blender, com Péricles Vinicius, das 10h às 11h. Haverá ainda o bate-papo Poesia Hipermídia: Criação Literária na Era Digital, com a participação de Anderson Shon, Renata Ettinger e Mario Garcia Jr., mediado por Klismann Schramm, das 10h às 11h.

O evento é uma realização do IEL, SESI e Senai CIMATEC, com apoio da Prefeitura de Salvador e patrocínio do Banco do Nordeste e do Governo Federal. Não perca a oportunidade de participar de discussões inovadoras e oficinas práticas que destacam o impacto da tecnologia na cultura​.