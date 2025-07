OPORTUNIDADE

Funceb abre 50 vagas de emprego com salários de até R$ 3,3 mil em Salvador

Cargos são para Técnico de Nível Médio e Superior em áreas administrativas e artísticas

Esther Morais

Publicado em 31 de julho de 2025 às 09:41

Núcleos de Extensão da Escola de Dança da Funceb Crédito: Divulgação

A Fundação Cultural do Estado da Bahia, unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA), lançou na quarta-feira (30) edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), ao atendimento de necessidade de serviço temporário e excepcional. >

São 50 vagas para Técnico de Nível Médio e Superior em áreas administrativas e artísticas. As inscrições seguem de 6 a 12 de agosto de 2025, por meio do site. >

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em duas etapas: Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório, através das informações prestadas por meio do Formulário de Inscrição obrigatório e dos documentos apresentados; Audição Pública, que avaliará habilidades e perfil profissional dos candidatos.>

A contratação será feita para Salvador, com atuação na sede da Funceb, no Teatro Castro Alves (BTCA/Centro Técnico) e no Centro de Formação em Artes (CFA). Terá validade de um ano a contar da data da publicação da sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da instituição. As remunerações vão de R$ 2.161,87 a R$ 3.373,21.>

Não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 72 meses de contrato em REDA com o Estado. Será reservado percentual de 5% das vagas para candidatos com deficiência, como previsto na Lei estadual nº 6.677, e 30% aos candidatos autodeclarados negros (preto/pardo), conforme disposto na Lei estadual nº 13.182.>

As vagas abertas são as seguintes: Apoio Administrativo Nível Superior (7), Apoio Contabilidade (3), Comunicação Social (2), Bailarino (a) (8), Cenografia (1), Professor(a) de Ballet Clássico (1), Professor/a de Teatro (1), Professor(a) de Dança Afrobrasileira (1), Professor(a) de Dança Contemporânea (1), Professor(a) de Dança Moderna (1), Professor(a) de Danças Populares e Brincantes (1), Professor/a de Música (1), Apoio Administrativo Nível Médio (12), Assistente de Arquivo (1), Camareira (1), Costureiro (1), Maquinista de Espetáculo (2), Técnico de Som (1), Eletricista de Espetáculo (4).>

Para as vagas artísticas – Bailarino (a), Professor (a) de Ballet Clássico / Dança Afrobrasileira / Dança Moderna - Contemporânea / Dança Moderna / Danças Populares Brincantes/ Teatro / Música - haverá avaliações práticas/audições públicas na Escola de Dança da FUNCEB (Pelourinho), onde serão avaliadas as habilidades técnicas, criativas e pedagógicas das pessoas candidatas.>

As vagas destinadas às áreas artísticas, como Bailarinos (as), atendem à necessidade de ampliar as ações do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA), bem como fortalecer o processo criativo da Companhia, ecoando na extensão de suas apresentações pela capital e interior. Fundado em abril de 1981, o BTCA foi a primeira companhia pública de dança das regiões Norte e Nordeste e é a quinta companhia de dança do Brasil, uma referência na dança moderna e contemporânea com mais de 100 montagens em seu repertório.>

Já no Centro de Formação em Artes (CFA), unidade que abriga a Escola de Dança da Funceb, as vagas docentes em Dança serão destinadas aos Cursos Preparatório e de Educação Profissional Técnico de Nível Médio, que juntos reúnem mais de 250 estudantes ao longo do ano. Também serão destinadas vagas de docência em Teatro (Curso de Iniciação Teatral) e Música (Curso de Qualificação em Música), retomando formações tradicionais do CFA.>

As inscrições para o processo seletivo ficarão abertas, exclusivamente via Internet no site selecao.ba.gov.br, no período das 8h do dia 6 de agosto às 23:59 do dia 12 de agosto de 2025 - horário de Brasília/DF.>

