EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Zelo tem mais de 220 vagas abertas no Brasil

O Grupo Zelo, maior empresa de serviços funerários do país, está com 225 vagas disponíveis para cargos diversos e oportunidades também para pessoas com deficiência (PcD). A empresa está presente em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal e conta com mais de 3 mil colaboradores diretos espalhados em todo o país.