iFood lança programa de estágio apostando na formação da geração Z

A iniciativa está alinhada à pesquisa interna do iFood que desafia estereótipos e aponta a Gen Z como a força mais engajada da companhia quando encontram confiança e propósito

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:02

As inscrições vão até 23 de novembro. O programa oferece bolsa-auxílio acima do valor de mercado e é voltado para formar jovens talentos em IA, apaixonados por inovação tecnológica Crédito: Shutterstock

Nesta quinta-feira (6), o iFood, empresa brasileira de tecnologia referência em delivery, anuncia o lançamento do GEN AI, programa de estágio da empresa para identificar, contratar e desenvolver a próxima geração de criadores de IA — ou seja, jovens talentos que unem curiosidade, habilidades técnicas e propósito para moldar o futuro da Inteligência Artificial. As inscrições estão abertas a jovens de todo o Brasil, podendo ser realizadas até 23 de novembro através do site.

O programa está em linha à pesquisa interna que mede o clima de mais de 8 mil FoodLovers (como são chamados os colaboradores) e revela que a Geração Z da companhia — que representa 26% do quadro da empresa — supera as demais gerações em índices de confiança, engajamento e aprovação de liderança, desafiando os estereótipos sobre falta de compromisso. O estudo também aponta que 93% da Gen Z do iFood se orgulha do impacto positivo gerado pela empresa, conectando engajamento à identificação com o propósito organizacional, já 92% avaliam positivamente a liderança, superando Millennials (86%).

Com 70% de taxa de efetivação de estagiários em programas anteriores, o iFood desenhou o GEN AI para proporcionar uma experiência transformadora. O programa busca preferencialmente universitários de cursos como Ciência da Computação, Engenharia de Software, Matemática Aplicada, Estatística e áreas correlatas, com perfil colaborativo, analítico e inquieto — os selecionados serão os próximos AI Builders, como a empresa está nomeando os participantes do programa, explorando agentes, testando tecnologias emergentes, aplicando a IA para resolver problemas reais e criando soluções que impactam milhões de pessoas.

“A Geração Z não é descomprometida, o desafio está em liderá-los. Descobrimos que 91% dos colaboradores dessa geração reconhecem o equilíbrio entre trabalho e responsabilidades pessoais, o que evidencia a busca por ambientes que priorizam bem-estar e flexibilidade. Nosso papel como líderes é construir um ambiente de conexão, empatia e confiança que o permita evoluir junto”, explica Raphael Bozza, VP de Pessoas do iFood. Para o executivo, o GEN AI reflete o compromisso do iFood em transformar essa confiança e engajamento em diferencial estratégico. “Estamos consolidando o iFood como a melhor escola para quem deseja criar uma carreira significativa em tecnologia e inovação”, completa.

Benefícios do GEN IA

O programa foi desenhado para oferecer uma experiência exclusiva e transformadora, com benefícios robustos que incluem uma bolsa-auxílio acima do valor de mercado, imersão internacional em outra empresa do grupo Prosus na América Latina, proporcionando contato direto com um dos maiores ecossistemas globais de inovação e tecnologia; investimento em desenvolvimento pessoal e profissional, por meio de mentorias, cursos e acesso a experiências práticas.

“O GEN AI vai além de um estágio tradicional. É a porta de entrada para quem deseja construir uma carreira impactante, com o suporte de uma empresa referência em IA aplicada na América Latina. Desde 2020, o iFood investe constantemente na agenda de inteligência artificial, com mais de 3.500 agentes personalizados ativos por colaboradores, provando que a IA não apenas potencializa negócios, mas também empodera os talentos que a desenvolvem.”, conclui o executivo.

Serviço:

Estágio Gen AI 2025

Inscrições: 5 de novembro até 23 de novembro

Pré-requisitos: estar regularmente matriculado em curso superior no Brasil (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), preferencialmente nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia de Software, Matemática, Estatística ou afins, com previsão de conclusão entre dezembro de 2026. Disponibilidade para estágio de 6 horas diárias.

Modelo: híbrido e remoto (a depender da área de atuação)

Mais informações e inscrições no site.