Inscrições abertas para o curso de formação Mostra Audiovisual TV Pelourinho Olodum

O projeto é uma realização do Ministério da Cultura, com o patrocínio do Banco do Nordeste, com o apoio do Olodum

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 09:00

As inscrições estão abertas até o dia 25 para os interessados em ampliar as formas de expressão do áudiovisual Crédito: DIVULGAÇÃO

Estão abertas até 25 de outubro as inscrições para a Mostra Audiovisual TV Pelourinho Olodum, curso de capacitação que tem o objetivo de ampliar o contato dos alunos com a história e as formas de expressão do meio, e introduzir os participantes no repertório estético do audiovisual em seus diversos gêneros. O projeto é uma realização do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, com o patrocínio do Banco do Nordeste, com o apoio do Olodum, e produção da ONG Raso da Catarina e TV Pelourinho e as inscrições devem ser realizadas através do formulário https://forms.gle/cSdgknqSoScyazbw5

Mostra Audioviual Tv Pelourinho Olodum

A primeira Mostra Audiovisual TV pelourinho Olodum, realizado pelo Ministério da Cultura, com o Apoio do Olodum e Patrocínio do Banco do Nordeste em parceria com a TV Pelourinho e a Organização Social Ponto de Cultura Raso da Catarina é um curso de audiovisual com aulas de Produção, Roteiro, Fotografia, edição e interpretação que culminará em uma mostra audiovisual para exibição dos vídeos produzidos no projeto. O curso será voltado para capacitação dos interessades em roteirizar, produzir, editar e veicular, conteúdo audiovisual, e o nosso papel será fornecer técnicas e instrumentos para que o adolescente ou jovem desenvolva suas habilidades nos diversos segmentos da cadeia produtiva do audiovisual. O curso terá carga horária efetiva de 80 horas, com certificação ofertada através dos realizadores.

As aulas práticas e teóricas serão realizadas em dois turnos, pela manhã e pela tarde, e terão carga horária total de 80 horas. O curso será realizado na TV Pelourinho, na Rua Alaíde do Feijão, 16, em Salvador. O público alvo são os estudantes de escolas públicas, com idade entre 15 a 29 anos, de comunidades periféricas e do Centro Histórico de Salvador, de baixa-renda familiar, com frequência regular no ciclo escolar, principalmente pretos e pretas, de gêneros desviados da orientação heteronormativa, a população LGBTQIAPN + e jovens de corpos gordos ou magros demais, que desviam do padrão considerado “ideal” reproduzido pelo modelo capitalista de consumo e prestígio.

Ao final, a Mostra Audiovisual TV Pelourinho Olodum realizará a exibição dos trabalhos realizados, que serão mini-documentários sobre a história do Olodum. O curso tem como base aulas de formação teórica, para proporcionar um lastro de informações fundamentais para quem deseja aprofundar-se na teoria e na fundamentação dos conceitos do campo cinematográfico e audiovisual; de Análise e Pensamento Críticos, para promover a análise da imagem em seus diferentes suportes, abordando a especificidade estilística de cada meio e contribuindo para a elaboração de juízos críticos sobre os produtos audiovisuais.; de Desenvolvimento Vocacional, com o objetivo de incentivar as aptidões vocacionais dos jovens; e de Acompanhamento Criativo, para auxiliar no desenvolvimento de roteiros e argumentos para os vídeos produzidos nas oficinas.