Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Instituto Coca-Cola Brasil abre mais de 130 vagas imediatas no Nordeste; Bahia tem 57 oportunidades

Com jornada de quatro horas e contrato de até dois anos, programa da Localiza recebe jovens de 16 a 21 anos até 16 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 06:00

Instituto Coca-Cola Brasil

Companhias parceiras do Instituto Coca-Cola Brasil estão com mais de 130 vagas abertas para serem preenchidas de imediato no Nordeste. Os interessados devem se inscrever no programa Coletivo Coca-Cola Jovem e fazer um curso online que os conecta diretamente com essas oportunidades. As inscrições podem ser feitas neste site(https://bit.ly/4aimJCr) ou por meio do aplicativo do programa, disponível no sistema Android e IOS. Ao todo, são quase 1.490 vagas abertas em organizações parceiras do ICCB em todo o Brasil. Na Bahia, são 57 vagas.

Vagas para Programa Jovem Aprendiz 2026

A Localiza&Co, uma das maiores e mais completas plataformas de soluções de mobilidade do mundo, está com inscrições abertas em todo o Brasil para o seu Programa Jovem Aprendiz. A jornada de trabalho é de 4h, no modelo presencial, e os interessados devem ter idade entre 16 e 21 anos, estar no processo de concluir ou ter terminado o ensino médio, ter conhecimentos básicos em informática e digitação, e não ter sido jovem aprendiz em outra empresa. Os selecionados poderão trabalhar na Companhia por um período de até dois anos. As inscrições podem ser feitas por meio do link(https://bit.ly/44H4kva) até o dia 16 de dezembro. As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência. O processo seletivo contará com testes de raciocínio, fit cultural e teste comportamental.

Minicurso sobre ESG

A USP/Esalq anuncia o lançamento do minicurso gratuito “Temas Materiais em ESG: Identificando o que realmente importa para a sua organização”, oportunidade de formação com certificação oficial, voltada a profissionais e empresas que desejam incorporar práticas de sustentabilidade de forma estratégica e eficaz. O curso será ministrado nos dias 23 e 30 de janeiro de 2026, das 19h às 22h, em formato 100% online e ao vivo. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas até 22 de janeiro de 2026 pelo link: https://mbauspesalq.com/mini-cursos/temas-materiais-em-esg-identificando-o-que-realmente-importa-para-a-sua-organizacao

Telemarketing:500 vagas

A TEL Centro de Contatos acaba de abrir seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing, perfis ativo e receptivo. Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade da empresa localizada na Rua Portugal, nº 21, Comércio, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h. É necessário levar caneta azul, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e, para homens, certificado de reservista.

Anote aí

A publicação do edital da 37ª Prova de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade abre uma nova oportunidade de qualificação para médicos. https://sbmfc.org.br/concurso-atual/

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - IA coloca formação profissional em nova era

IA coloca formação profissional em nova era
Imagem - Portaria sobre riscos psicossociais avança na lei, mas deixa empresas sem guia para cumprir exigências

Portaria sobre riscos psicossociais avança na lei, mas deixa empresas sem guia para cumprir exigências
Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
01

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Imagem - Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)
02

Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)

Imagem - 104 cidades baianas ainda estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas
03

104 cidades baianas ainda estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Imagem - Só eles entendem: 5 signos que realmente gostam de ficar sozinhos e funcionam melhor em silêncio
04

Só eles entendem: 5 signos que realmente gostam de ficar sozinhos e funcionam melhor em silêncio