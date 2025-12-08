EMPREGOS E SOLUÇÕES

Instituto Coca-Cola Brasil abre mais de 130 vagas imediatas no Nordeste; Bahia tem 57 oportunidades

Com jornada de quatro horas e contrato de até dois anos, programa da Localiza recebe jovens de 16 a 21 anos até 16 de dezembro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 06:00

Instituto Coca-Cola Brasil

Companhias parceiras do Instituto Coca-Cola Brasil estão com mais de 130 vagas abertas para serem preenchidas de imediato no Nordeste. Os interessados devem se inscrever no programa Coletivo Coca-Cola Jovem e fazer um curso online que os conecta diretamente com essas oportunidades. As inscrições podem ser feitas neste site(https://bit.ly/4aimJCr) ou por meio do aplicativo do programa, disponível no sistema Android e IOS. Ao todo, são quase 1.490 vagas abertas em organizações parceiras do ICCB em todo o Brasil. Na Bahia, são 57 vagas.

Vagas para Programa Jovem Aprendiz 2026

A Localiza&Co, uma das maiores e mais completas plataformas de soluções de mobilidade do mundo, está com inscrições abertas em todo o Brasil para o seu Programa Jovem Aprendiz. A jornada de trabalho é de 4h, no modelo presencial, e os interessados devem ter idade entre 16 e 21 anos, estar no processo de concluir ou ter terminado o ensino médio, ter conhecimentos básicos em informática e digitação, e não ter sido jovem aprendiz em outra empresa. Os selecionados poderão trabalhar na Companhia por um período de até dois anos. As inscrições podem ser feitas por meio do link(https://bit.ly/44H4kva) até o dia 16 de dezembro. As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência. O processo seletivo contará com testes de raciocínio, fit cultural e teste comportamental.

Minicurso sobre ESG

A USP/Esalq anuncia o lançamento do minicurso gratuito “Temas Materiais em ESG: Identificando o que realmente importa para a sua organização”, oportunidade de formação com certificação oficial, voltada a profissionais e empresas que desejam incorporar práticas de sustentabilidade de forma estratégica e eficaz. O curso será ministrado nos dias 23 e 30 de janeiro de 2026, das 19h às 22h, em formato 100% online e ao vivo. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas até 22 de janeiro de 2026 pelo link: https://mbauspesalq.com/mini-cursos/temas-materiais-em-esg-identificando-o-que-realmente-importa-para-a-sua-organizacao

Telemarketing:500 vagas

A TEL Centro de Contatos acaba de abrir seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing, perfis ativo e receptivo. Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade da empresa localizada na Rua Portugal, nº 21, Comércio, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h. É necessário levar caneta azul, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e, para homens, certificado de reservista.

