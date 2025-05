EMPREGOS E SOLUÇÕES

Instituto Euvaldo Lodi premia boas práticas de aprendizado profissional

Mentoria aborda sucessão em negócios familiares. Gerdau tem vagas de estágio e Unijorge oferece oportunidades exclusivas para PCDs.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de maio de 2025 às 06:00

Prêmio IEL de Talentos inscreve >

Estão prorrogadas até o dia 30 de maio as inscrições para a 22ª edição do Prêmio IEL de Talentos, iniciativa organizada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) que reconhece a importância dos programas de estágio para a construção de carreiras e a formação profissional dos novos talentos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os formulários de inscrições e os regulamentos de cada categoria estão disponíveis no site:https://bit.ly/4koi0kc. De caráter inclusivo e abrangente, a premiação é voltada para empresas de todos os portes que têm programas intermediados pelo IEL.O objetivo é dar visibilidade a boas práticas de organizações que abrem suas portas para estagiários, bolsistas e jovens aprendizes, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados, motivados e alinhados com os desafios atuais do mercado. >

Gerdau abre mais de 230 vagas para estágio >

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio universitário da Gerdau. O G.Start tem como objetivo atrair talentos, oferecendo uma trilha de desenvolvimento elaborada para potencializar o futuro de cada integrante. As pessoas interessadas em participar do programa terão até o dia 22 de junho para se inscrever pelo site. São 232 vagas disponíveis para atuar nas unidades da companhia nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. Mais de 115 oportunidades são voltadas aos estudantes dos cursos de Engenharia, uma das áreas mais demandadas pela companhia diante dos desafios de formação e contratação no setor. https://estagiogerdau.com.br>

PCD: Vagas exclusivas >

A Unijorge abriu vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As vagas são para o cargo de assistente administrativo.Para participar, é necessário ter ensino médio completo e habilidades com o pacote Office. O trabalho é presencial, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e nas sextas-feiras, das 8h às 17h, na Unijorge Campus Paralela. Os interessados devem enviar currículo e laudo para o e-mail [email protected], com o título "Assist. PCD". >

Empresas familiares >

Nos dias 3 e 4 de junho, Salvador sediará a Imersão O Legado Infinito Fundadores, encontro presencial com vagas limitadas a apenas 30 empresários, gestores e sucessores, no espaço The Latvian, na Bahia Marina. Informações e inscrições: https://bit.ly/4kz04nd>

Anote aí >