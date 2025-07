EMPREGOS E SOLUÇÕES

Julho com oportunidades de crescimento profissional e empregabilidade

CIEE e Unijorge abrem cursos de férias gratuitos e abertos ao público. BYD tem 500 vagas para Camaçari

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de julho de 2025 às 06:00

Férias no CIEE Saber Virtual >

As férias de julho são uma oportunidade de investir no futuro profissional. Pensando nisso, o CIEE Saber Virtual, plataforma de cursos online gratuitos do Centro de Integração-Empresa - CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, conta com mais de 48 mil estudantes cadastrados e oferece 43 cursos de formas gratuitas voltados ao desenvolvimento profissional, com foco em habilidades técnicas e comportamentais. Todos os cursos são acessados de forma remota e garantem certificado de conclusão. Acesse: sabervirtual.ciee.org.br >

BYD abre mais de 500 vagas via Gupy >

A BYD, líder global em carros movidos a nova energia - elétricos e híbridos plug-in, está em processo de contratação de cerca de 500 trabalhadores recrutados pela Gupy, a serem integrados à empresa nos meses de julho e agosto. Os contratados ocuparão diversas funções nas áreas de produção, logística, qualidade, centro técnico, entre outros. Hoje, a BYD já tem cerca de 1.000 empregados na fábrica de Camaçari. A empresa estima que quando a fábrica de Camaçari estiver a plena carga serão gerados 20 mil empregos diretos e indiretos. Além do SineBahia e do CIAT as vagas criadas pela BYD podem ser acessadas a partir da plataforma digital Gupy (https://bydbrasil.gupy.io/). “A contratação de mão de obra, aliada à demanda generalizada por prestação de serviços, representará um grande impulso para a Bahia”, assegura Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto. >

Bracell abre vagas >

A Bracell está com as inscrições abertas para duas vagas de emprego e duas de estágio para a unidade no Polo Industrial de Camaçari. As oportunidades para os profissionais já formados, voltadas para ambos os sexos, são para analista de custos JR e analista de outbound PL. Os interessados devem acessar o www.bracell.com.br e clicar na aba “carreiras e pessoas” e “vagas abertas”.Os selecionados terão salários compatíveis e benefícios . >

Bolsas do Santander >

O Santander Universidades abriu as inscrições para a 2ª edição do programa Santander British Council. A iniciativa concede 10 mil bolsas para um curso de inglês online focado em desenvolver habilidades no mundo corporativo.Para se candidatar, basta ter entre 18 e 30 anos e conhecimento básico de inglês. Inscreva-se até 25/08/2025 pelo link https://bit.ly/3Typtll >

Anote aí >