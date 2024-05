EMPREGOS E SOLUÇÕES

Missão Empreendedora capacita mulheres no ramo da alimentação

Além da liberação de cursos no formato on-line, programa amplia o público-alvo

Da Redação

Publicado em 21 de maio de 2024 às 09:00

Toda mulher que possui a produção de alimentos como renda, ou parte dela, poderá participar Crédito: Shutterstock

A Pluxee, em conjunto com a ONG Aliança Empreendedora, traz a segunda edição do Missão Empreendedora, programa que visa capacitar mulheres empreendedoras do ramo da alimentação. Após uma primeira edição exclusiva para mulheres pretas e pardas da Grande São Paulo, agora será oferecida uma gama de cursos online sobre empreendedorismo, gestão, educação financeira, marketing, vendas e diversos outros temas, disponíveis para todas as mulheres do Brasil. As inscrições são gratuitas e ficam disponíveis a partir do dia 13 de maio na plataforma e toda mulher que possui a produção de alimentos como renda, ou parte dela, poderá participar. As interessadas podem se inscrever ao longo dos meses de duração do programa que deverá se encerrar em 31 de agosto de 2024, porém, para concorrer aos prêmios do programa, as inscrições devem ser feitas até o dia 21 de julho de 2024.

Por trazer cursos que possuem carga horária flexível e disponibilidade completa, o programa se apresenta ainda mais para mulheres que já vivem do seu próprio negócio e planejam alavancá-lo, atingindo pontos mais altos. Por isso, além dos certificados de conclusão dos cursos disponibilizados, as participantes do programa que finalizarem a formação também irão concorrer a uma capacitação exclusiva via WhatsApp, prevista para agosto, um capital semente no valor de R$3.000,00 e mentorias individuais com especialistas de diversas áreas. No total, dez vencedoras serão escolhidas.

“A Pluxee reafirma, por meio uma nova edição do Missão Empreendedora, o seu compromisso em fomentar a inclusão produtiva de mulheres e aceleração de seus negócios. Depois da primeira ação, buscamos impactar cada vez mais mulheres que vivem da produção de alimentos e, por isso, ampliamos o nosso público-alvo para todas as mulheres do País. Com o sucesso da primeira edição, temos agora como foco potencializar as oportunidades para que as mulheres possam alavancar seus negócios, abrindo novos horizontes a elas. Esperamos que mais de 1.000 mulheres participem dessa segunda edição do programa”, declara Juliana Nobre, gerente de Sustentabilidade da Pluxee.

A nova edição do programa reforça o compromisso da Pluxee em desenvolver os empreendedores, edificar pequenos negócios, acelerar a economia, ao mesmo tempo incluindo e capacitando cada vez mais mulheres envolvidas no setor.

Sobre a Pluxee

A Pluxee é a parceira líder mundial em benefícios e engajamento para trabalhadores que cria experiências significativas, envolventes e personalizadas para contribuir para o bem-estar dos colaboradores no trabalho e além. A empresa oferece um portfólio completo de soluções inovadoras e digitais em 31 países. De alimentação e refeição, cultura, presentes a bem-estar e mobilidade, seus produtos e serviços são projetados para trazer mais valor para as pessoas.

A Pluxee promove o bem-estar de mais de 36 milhões de consumidores, acompanha 500.000 clientes para desenvolver relacionamentos mais significativos com seus funcionários e melhorar seu engajamento, além de simplificar a vida e ajudar a impulsionar o negócio de 1,7 milhão de comerciantes todos os dias. Fortalecida por seus laços históricos com a Sodexo, a Pluxee, com seus 5.000 funcionários, está comprometida a aumentar sua influência como líder de CSR Responsabilidade Social Corporativa, dando a seus clientes, parceiros e consumidores os meios para fazer escolhas mais sustentáveis todos os dias.