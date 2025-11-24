EMPREGOS E SOLUÇÕES

Multilog abre vagas para Programa de Talentos na Bahia; inscrições até 26 de novembro

Oportunidades nas Casas Bahia para motoristas de veículos leves e pesados reforçam operações da Black Friday; Camaçari tem vagas disponíveis.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 06:00

Talentos Multilog na Bahia

A Multilog está com inscrições abertas para o Programa de Talentos Multilog, idealizado para ser o início da jornada para o crescimento profissional de novos talentos. O público-alvo são alunos de cursos de graduação e tecnólogos com previsão de conclusão a partir de 02/2027. Há vagas nas unidades da Bahia e as inscrições vão até quarta-feira, 26 . Podem se inscrever alunos de graduação e tecnólogos de diversos cursos, sobretudo ligados à Logística e Comércio Exterior, mas há, também, oportunidades em outras áreas, como TI. https://multilog.gupy.io/

Casas Bahia: vagas para motoristas

O Grupo Casas Bahia anuncia 300 vagas para motoristas parceiros que irão reforçar a operação logística durante o período da Black Friday, data que concentra o maior volume de entregas do varejo brasileiro. As oportunidades, distribuídas em diversas regiões do país, são para motoristas que tenham seus próprios veículos leves ou pesados. Para veículos leves (Carros de passeios, utilitários/Fiorinos) e Caminhões, há posições, há posições nas cidades: Camaçari (BA), João Pessoa (PB), São José dos Pinhais (PR), São Bernardo do Campo (SP), Itajaí (SC), Serra (ES), Aracaju (SE), Parnamirim (RN), Contagem (MG), Maceió (AL), São Luís (MA), Maracanaú (CE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Teresina (PI) e na Mega Loja Casas Bahia, em São Paulo.Os requisitos variam conforme cada categoria : https://bit.ly/44a4Gdw

Belgo Arames em Feira

A Belgo Arames está com mais de 120 vagas abertas para cidades onde atua, inclusive, Feira de Santana. As oportunidades são para diversos níveis como jovem aprendiz, estagiário e operador de máquinas industriais. Além do salário compatível com o mercado, dentre os benefícios oferecidos estão o plano médico e odontológico, refeição na empresa, seguro de vida. As inscrições devem ser feitas pelo site: https://bit.ly/4i9iMl2

Vagas em Salvador

A VAMOS está com vagas abertas até hoje (24) para jovens aprendizes nas áreas de mecânica e administração. O programa é direcionado a jovens entre 18 e 24 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio em Salvador. No: https://vamos.gupy.io/

